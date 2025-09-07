27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
عربي-دولي
ترامب يحذر حماس: هذا آخر إنذار ولن يكون هناك آخر
Lebanon 24
07-09-2025
|
14:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مساء الأحد، تحذيراً شديد اللهجة لحركة
حماس
، مؤكداً أن هذا سيكون التحذير الأخير.
وفي تغريدة على حسابه بمنصة "
تروث سوشال
"، كتب
ترامب
: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، والجميع يريد نهاية هذه الحرب. لقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً. لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها، وهذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر".
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس أن مبعوث
البيت الأبيض
،
ستيف ويتكوف
، قدم الأسبوع الماضي مقترحاً جديداً لحماس عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، يتضمن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، في محاولة لتجنب عملية عسكرية واسعة كانت تعتزم
إسرائيل
تنفيذها في مدينة غزة. (سكاي نيوز)
