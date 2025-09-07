ترامب يحذر حماس: هذا آخر إنذار ولن يكون هناك آخر

Advertisement

وجه الرئيس الأميركي ، مساء الأحد، تحذيراً شديد اللهجة لحركة ، مؤكداً أن هذا سيكون التحذير الأخير.وفي تغريدة على حسابه بمنصة " "، كتب : "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، والجميع يريد نهاية هذه الحرب. لقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً. لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها، وهذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر".من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس أن مبعوث ، ، قدم الأسبوع الماضي مقترحاً جديداً لحماس عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، يتضمن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، في محاولة لتجنب عملية عسكرية واسعة كانت تعتزم تنفيذها في مدينة غزة. (سكاي نيوز)