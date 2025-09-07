Advertisement

رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 15:06
في واقعة أثارت دهشة سكان صعيد مصر، ظهرت فجأة بحيرة في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا، ما أثار حالة من القلق والجدل بين المواطنين حول أسباب تكوّنها وصلاحية مياهها.
وأوضحت محافظة المنيا، في بيان رسمي، أن البحيرة تكوّنت نتيجة تسربات جيولوجية طبيعية، وأن المياه تحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري أو الحيواني أو الزراعي. وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يشكل خطورة مباشرة، لكنه يخضع للمتابعة المستمرة، مع التحذير من الاقتراب أو استخدام المياه حفاظاً على السلامة، خاصة بعد حادثة غرق أحد الأشخاص في البحيرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه، أن ظهور البحيرة يعكس طبيعة الخزانات الجوفية التي تحتفظ بالمياه في باطن الأرض، والتي تتحرك باستمرار عبر الشقوق والفتحات الطبيعية من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة، مؤكداً أن هذه الظاهرة طبيعية وتحدث أحياناً نتيجة تسرب مياه الري والغمر إلى باطن الأرض، ما يؤدي إلى تكوين تجمعات مائية سطحية مفاجئة.
 


وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق حجم البحيرة وتفاعل المواطنين معها، بما في ذلك محاولات بعض المراهقين السباحة فيها، مما دفع السلطات لتجديد التحذير من التعامل مع المياه بأي شكل كان.
