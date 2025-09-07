27
عربي-دولي
عقب تحذيرات ترامب.. حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى
Lebanon 24
07-09-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة
حماس
أنها وافقت سابقا على المقترح الأميركي، لكنها لم تتلق أي رد من
إسرائيل
.
وأكدت في بيان، الحركة استعدادها للتفاوض لبحث إطلاق الأسرى.
كذلك رحّبت بأي تحرك من الوسطاء لوقف الحرب.
وجاء في البيان: وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة
قطاع غزة
من المستقلين
الفلسطينيين
تستلم عملها فورا، مع ضمانة
التزام
العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح
أمريكي
ووافقت عليه الحركة في
القاهرة
بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه
الاحتلال
حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.
وعليه، فإن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا
إدارة قطاع غزة
الفلسطينيين
حركة بناء
قطاع غزة
الاحتلال
القاهرة
إسرائيل
فلسطين
