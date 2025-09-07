عقب تحذيرات ترامب.. حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى

أعلنت حركة أنها وافقت سابقا على المقترح الأميركي، لكنها لم تتلق أي رد من .وأكدت في بيان، الحركة استعدادها للتفاوض لبحث إطلاق الأسرى.كذلك رحّبت بأي تحرك من الوسطاء لوقف الحرب.

وجاء في البيان: وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة من المستقلين تستلم عملها فورا، مع ضمانة العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح ووافقت عليه الحركة في بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.وعليه، فإن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا