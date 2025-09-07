29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير أممي.. خطر المجاعة يهدد غزة والوقت ينفد
Lebanon 24
07-09-2025
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظلّ سياسة التجويع التي تفرضها
إسرائيل
على
قطاع غزة
، حذّر مسؤول رفيع في
الأمم المتحدة
مساء الأحد من أنّ الوقت يوشك أن ينفد لاحتواء خطر المجاعة في القطاع، داعياً السلطات
الإسرائيلية
إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل إلى غزة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش
الإسرائيلي
وحركة
حماس
.
Advertisement
وقال
منسق الأمم المتحدة
للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر إن "هناك فرصة ضئيلة حتى نهاية أيلول، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وسط غزة، وخان يونس جنوب غزة. هذه الفرصة تتقلص بسرعة".
ويعاني مئات الآلاف من
الفلسطينيين
بالفعل من المجاعة، أو يواجهون خطر المجاعة في مناطق تشمل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع والتي تشهد عملية إسرائيلية جديدة ضد حماس، وفق ما كشفه
المرصد العالمي
لمراقبة الجوع. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: الأرقام تؤكد أن غزة تواجه خطرا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: الأرقام تؤكد أن غزة تواجه خطرا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة
08/09/2025 10:25:46
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "غازبروم" الروسية: أوروبا لا تدرك حجم مشكلة تخزين الغاز والوقت ينفد
Lebanon 24
رئيس "غازبروم" الروسية: أوروبا لا تدرك حجم مشكلة تخزين الغاز والوقت ينفد
08/09/2025 10:25:46
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: خطر المجاعة يزداد في الفاشر وشمال دارفور
Lebanon 24
الأمم المتحدة: خطر المجاعة يزداد في الفاشر وشمال دارفور
08/09/2025 10:25:46
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. غزة على حافة المجاعة
Lebanon 24
تحذير.. غزة على حافة المجاعة
08/09/2025 10:25:46
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
منسق الأمم المتحدة
المرصد العالمي
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
سكاي نيو
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
03:14 | 2025-09-08
08/09/2025 03:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
Lebanon 24
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
03:08 | 2025-09-08
08/09/2025 03:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
Lebanon 24
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
02:25 | 2025-09-08
08/09/2025 02:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
Lebanon 24
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
02:21 | 2025-09-08
08/09/2025 02:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
Lebanon 24
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
01:49 | 2025-09-08
08/09/2025 01:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:14 | 2025-09-08
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
03:08 | 2025-09-08
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
02:25 | 2025-09-08
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
02:21 | 2025-09-08
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
01:49 | 2025-09-08
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
01:12 | 2025-09-08
ميلي يتلقى هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس يرس
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24