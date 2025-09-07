تحذير أممي.. خطر المجاعة يهدد غزة والوقت ينفد

في ظلّ سياسة التجويع التي تفرضها على ، حذّر مسؤول رفيع في مساء الأحد من أنّ الوقت يوشك أن ينفد لاحتواء خطر المجاعة في القطاع، داعياً السلطات إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل إلى غزة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش وحركة .

وقال للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر إن "هناك فرصة ضئيلة حتى نهاية أيلول، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وسط غزة، وخان يونس جنوب غزة. هذه الفرصة تتقلص بسرعة".





ويعاني مئات الآلاف من بالفعل من المجاعة، أو يواجهون خطر المجاعة في مناطق تشمل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع والتي تشهد عملية إسرائيلية جديدة ضد حماس، وفق ما كشفه لمراقبة الجوع. (سكاي نيوز)