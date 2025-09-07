Advertisement

عربي-دولي

تحذير أممي.. خطر المجاعة يهدد غزة والوقت ينفد

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:07
في ظلّ سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة مساء الأحد من أنّ الوقت يوشك أن ينفد لاحتواء خطر المجاعة في القطاع، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل إلى غزة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر إن "هناك فرصة ضئيلة حتى نهاية أيلول، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وسط غزة، وخان يونس جنوب غزة. هذه الفرصة تتقلص بسرعة".

 
ويعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين بالفعل من المجاعة، أو يواجهون خطر المجاعة في مناطق تشمل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع والتي تشهد عملية إسرائيلية جديدة ضد حماس، وفق ما كشفه المرصد العالمي لمراقبة الجوع. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24