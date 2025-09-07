Advertisement

عربي-دولي

في خطوة استثنائية.. إعلان محيط منزل رئيس الأركان الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:15
 في خطوة وصفت بالاستثنائية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن المنطقة المحيطة بمنزل رئيس الأركان إيال زامير "منطقة عسكرية مغلقة" وذلك عقب احتجاجات عنيفة شهدتها مستوطنة رموت هاشفين وسط إسرائيل.
وصدر القرار بعد تظاهرة نظمها ناشطون أمام منزل رئيس الأركان قام خلالها محتجون بسكب طلاء أحمر على جدران المنزل كرمز إلى "أنهار الدماء" التي قد تسيل في حال اتساع العمليات العسكرية في قطاع غزة
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومواقع عبرية أخرى، أن الجيش نصب حواجز على الطرق المؤدية إلى منزل زامير، ومنع اقتراب المتظاهرين أو وسائل الإعلام.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القرار يهدف إلى منع أي استفزازات إضافية قد تهدد الأمن العام أو تستهدف شخصيات عسكرية رفيعة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الخطوة تأتي ضمن إجراءات استباقية لحماية رئيس الأركان وأسرته بعد أن شهدت المظاهرات الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من حيث الرموز المستخدمة والشعارات التي وصفت بأنها تحريضية. (روسيا اليوم) 
