في خطوة استثنائية.. إعلان محيط منزل رئيس الأركان الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة

في خطوة وصفت بالاستثنائية، أعلن الجيش أن المنطقة المحيطة بمنزل "منطقة عسكرية مغلقة" وذلك عقب احتجاجات عنيفة شهدتها مستوطنة رموت هاشفين وسط .

وصدر القرار بعد تظاهرة نظمها ناشطون أمام منزل رئيس الأركان قام خلالها محتجون بسكب طلاء أحمر على جدران المنزل كرمز إلى "أنهار الدماء" التي قد تسيل في حال اتساع العمليات العسكرية في .

وذكرت صحيفة " " ومواقع عبرية أخرى، أن الجيش نصب حواجز على الطرق المؤدية إلى منزل زامير، ومنع اقتراب المتظاهرين أو .



وأوضحت وسائل الإعلام أن القرار يهدف إلى منع أي استفزازات إضافية قد تهدد أو تستهدف شخصيات عسكرية رفيعة.



وأفادت مصادر أمنية بأن الخطوة تأتي ضمن إجراءات استباقية لحماية رئيس الأركان وأسرته بعد أن شهدت المظاهرات الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من حيث الرموز المستخدمة والشعارات التي وصفت بأنها تحريضية. (روسيا اليوم)