انتهاء الخسوف الكلي.. القمر يعود إلى السماء تدريجيًا

شهد العالم مساء الأحد ظاهرة فلكية نادرة عُرفت بـ"القمر الدموي"، حيث تابعها ملايين الأشخاص في مختلف القارات. فقد غاب القمر عن السماء لنحو خمس ساعات نتيجة خسوف كلي، كان أوضح في قارة ، بينما رُصد بشكل جزئي في كل من وإفريقيا.وفي مدن عدة مثل دبي والقاهرة والدوحة والقدس وبيروت، إضافة إلى عواصم أوروبية وآسيوية، حرص عشاق والسكان على توثيق المشهد بعدساتهم، ومشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.وفي مصر، أعلنت السلطات إقامة صلاة الخسوف تزامنًا مع الحدث.أما مركز الفلك الدولي، ومقره ، فأكد انتهاء الخسوف الكلي مع بدء خروج حافة القمر من منطقة الظل، موضحًا أن مرحلة الخسوف الجزئي استمرت نحو ساعة كاملة.