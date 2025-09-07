إثيوبيا تفتتح سد النهضة: لا يشكل تهديداً لأي من مصر والسودان

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، بأنه من المقرر افتتاح سد النهضة رسميا الاثنين، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد لا يشكّل تهديداً لأي والسودان.

Advertisement

كما شدد على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئا لا يخصها، وفق تعبيره.



وأضاف أحمد أن إثيوبيا بدأت بمشروع واحد، لكن "يمكنها بناء المزيد من السدود في ". (العربية)