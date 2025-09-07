Advertisement

عربي-دولي

إثيوبيا تفتتح سد النهضة: لا يشكل تهديداً لأي من مصر والسودان

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:40
أفادت وسائل إعلام إثيوبية، بأنه من المقرر افتتاح سد النهضة رسميا الاثنين، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء. 
 
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان.
كما شدد على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئا لا يخصها، وفق تعبيره.

وأضاف أحمد أن إثيوبيا بدأت بمشروع واحد، لكن "يمكنها بناء المزيد من السدود في حوض النيل". (العربية) 

حوض النيل

آبي أحمد

السودان

من مصر

