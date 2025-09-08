"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"



وقال في تغريدة على حسابه في إكس الإثنين:" اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب". جدد اإسرائيلي، تهديداته لمدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.وقال في تغريدة على حسابه في إكس الإثنين:" اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب".

وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج".

وأردف قائلا "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة وأنتم".



وأكد أن الجيش "يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة". (العربية)