Advertisement

عربي-دولي

"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1414033-638929205725744550.png
Doc-P-1414033-638929205725744550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد وزير الدفاع اإسرائيلي، يسرائيل كاتس تهديداته لمدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
Advertisement

وقال في تغريدة على حسابه في إكس الإثنين:" اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب".
 
وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج".
 
وأردف قائلا "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة وأنتم".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعصار مدو سيضرب اليوم مدينة غزة
lebanon 24
08/09/2025 13:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برياح مدمرة وأمواج بارتفاع 6 أمتار.. إعصار "إيرين" يهدد جزر بهاما وأميركا
lebanon 24
08/09/2025 13:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: تهديد البعض بتدمير البلاد يضع حداً لمقولة "السلاح هو للدفاع عن لبنان"
lebanon 24
08/09/2025 13:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
lebanon 24
08/09/2025 13:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلي

إسرائيل

يسرائيل

حماس

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:55 | 2025-09-08
06:31 | 2025-09-08
06:20 | 2025-09-08
05:46 | 2025-09-08
05:14 | 2025-09-08
05:12 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24