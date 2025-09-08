Advertisement

عربي-دولي

بعد اكثر من 3 سنوات ونصف على الحرب.. أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي تجاوز المليون

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:57
أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022، إلى مليون و89 ألفاً و60 فرداً، من بينهم 910 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).
