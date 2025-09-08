بعد اكثر من 3 سنوات ونصف على الحرب.. أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي تجاوز المليون

Advertisement

أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022، إلى مليون و89 ألفاً و60 فرداً، من بينهم 910 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.جاء ذلك وفق بيان نشرته للقوات المسلحة ، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " "، وأوردته (يوكرينفورم).