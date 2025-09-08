Advertisement

عربي-دولي

قطاع غزة تحوّل إلى "مقبرة"... مسؤول أممي يدعو إلى تحرّك دولي عاجل

Lebanon 24
08-09-2025 | 05:14
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الاثنين، قلقه من ما اعتبره "خطاب إبادة" واضحًا يصدر عن مسؤولين إسرائيليين حيال غزة.
وشدّد تورك على أن القطاع بات بالفعل "مقبرة"، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل وحاسم "لإنهاء المذبحة".


وقال تورك، لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".


وقال تورك إن "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وعرقلة وصول المساعدات وارتكاب جرائم حرب أمور صادمة لضمير العالم".


وأضاف تورك أن إسرائيل تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية والأدلة آخذة في التزايد.
