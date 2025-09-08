قطاع غزة تحوّل إلى "مقبرة"... مسؤول أممي يدعو إلى تحرّك دولي عاجل

Advertisement

وشدّد تورك على أن القطاع بات بالفعل "مقبرة"، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل وحاسم "لإنهاء المذبحة".وقال تورك، لدى افتتاح الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".وقال تورك إن "القتل الجماعي الذي ترتكبه بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وعرقلة وصول المساعدات وارتكاب جرائم حرب أمور صادمة لضمير العالم".وأضاف تورك أن إسرائيل تواجه قضية أمام والأدلة آخذة في التزايد.