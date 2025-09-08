من حي راموت... هذا ما قاله نتنياهو وبن غفير بعد عملية إطلاق النار

Advertisement

وقال نتنياهو من موقع عملية إطلاق النار إن هذه "العملية لن تقيد أيدينا بل ستزيدنا تشددا"، معتبر أنها "تؤكد أن جميع الإسرائيليين في دائرة إطلاق النار".وأضاف: "الحرب مستمرة في أيضا"، معربا عن "أسفه لعدم النجاح بإحباط عملية إطلاق النار بالقدس اليوم".، هدد بن غفير بطرد عائلات منفذي العمليات، داعيا الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان.كما هاجم نتنياهو وبن غفير على خلفية قرارها بأن ظروف السجون غير قانونية.وفي هذا الصدد أعلنت القناة 12 أن عدد القتلى في الهجوم على حافلة عند مفترق راموت بالقدس، ارتفع إلى 6، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إصابات بعضهم حرجة. (روسيا اليوم)