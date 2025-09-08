Advertisement

عربي-دولي

من حي راموت... هذا ما قاله نتنياهو وبن غفير بعد عملية إطلاق النار

Lebanon 24
08-09-2025 | 05:46
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى موقع إطلاق النار في راموت بالقدس، حيث أعلن نتنياهو عزمه اتخاذ إجراءات صارمة ردًا على الحادث.
وقال نتنياهو من موقع عملية إطلاق النار إن هذه "العملية لن تقيد أيدينا بل ستزيدنا تشددا"، معتبر أنها "تؤكد أن جميع الإسرائيليين في دائرة إطلاق النار".

وأضاف: "الحرب مستمرة في القدس أيضا"، معربا عن "أسفه لعدم النجاح بإحباط عملية إطلاق النار بالقدس اليوم".

من جهته، هدد بن غفير بطرد عائلات منفذي العمليات، داعيا الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان.

كما هاجم نتنياهو وبن غفير المحكمة العليا على خلفية قرارها بأن ظروف السجون غير قانونية.

وفي هذا الصدد أعلنت القناة 12 أن عدد القتلى في الهجوم على حافلة عند مفترق راموت بالقدس، ارتفع إلى 6، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إصابات بعضهم حرجة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
