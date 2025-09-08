Advertisement

عربي-دولي

عملية "اغتيال".. صحيفة تكشف ما تخطط له إسرائيل داخل غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1414140-638929353065054262.jpg
Doc-P-1414140-638929353065054262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لتنفيذ 6 مراحل عملياتية خلال عمليتها البرية المُرتقبة على مدينة غزة.
Advertisement
 
 
وقالت الصحيفة إن المرحلة الأولى تهدف إلى اغتيال قائد "حماس" الحالي عز الدين الحداد، ثم تقسيم المدينة إلى قطاعات ميدانية، وتطويقها والسيطرة عليها، إلى جانب شنّ غارات على معاقل الحركة.
 
 
ولفتت يديعوت إلى أنّ تركيز إسرائيل على الحداد يعودُ لقيادته لواء "مدينة غزة"، الذي تعافت قدراته القيادية والقتالية إلى مستوى جيد نسبياً خلال العام الماضي.
 
 
ويشكل هذا اللواء قاعدة رئيسية لانطلاق مقاتلي "حماس" عبر شبكة أنفاق غرب المدينة، رغم الأضرار التي لحقت بهذه الشبكة خلال عملية كانون الأول 2023، والتي تمّ ترميمها لاحقاً.


ويُعد الحداد أحد القادة المخضرمين في حماس، ويعتبره الجيش الإسرائيلي "رأس حربة" العناصر الحمساوية الأكثر اطلاعًا على استراتيجية الأنفاق.


ووفقاً للصحيفة، يعمل الحداد حالياً على إعادة رص صفوف مقاتلي الحركة، مع افتراض إمكانية توجيهه لنحو 10 آلاف حمساوي بالفرار جنوباً مع السكان، كجزء من آلية الحفاظ على بقاء الحركة. 


وتبقى بضع عشرات من كوادر حماس المسلحة في المدينة لخوض "حرب عصابات"، تعتمد على نصب كمائن ونشر حقول الألغام، خاصة على الطرق والشوارع.


وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، تحتفظ حماس بعدد يتراوح بين 8 و9 رهائن إسرائيليين، ما يلزم القوات الإسرائيلية بتوخي الحذر عند العمل في المناطق التي يُتوقع احتجازهم فيها، خاصة المستشفيات مثل مستشفى "الشفاء"، التي لم يتم إخلاؤها بعد. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع تمهيد لمذبحة كبرى تخطط لها إسرائيل في غزة في ظل الحديث عن قرار ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق
lebanon 24
08/09/2025 22:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة تكشف الشرخ داخل "ماغا": شباب ترامب يعيدون النظر في دعم إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 22:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية".. هذا ما تخطط له إسرائيل في غزة
lebanon 24
08/09/2025 22:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب السوري.. هذا ما تخطط له إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 22:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عز الدين الحداد

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

عز الدين

القادة

يديعوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:08 | 2025-09-08
15:01 | 2025-09-08
14:26 | 2025-09-08
14:13 | 2025-09-08
14:12 | 2025-09-08
14:06 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24