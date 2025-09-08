كبير خدم الملك تشارلز يُفجّر مفاجأة عن الأمير هاري وكيت ميدلتون.. هل كانا على علاقة عاطفيّة؟

تحدّث كبير الخدم السابق للملك غرانت ، عن علاقة قديمة بين الأمير هاري وكيت .

Advertisement

وكشف هارولد أنّه خلال فترة إنفصال كيت عن الأمير في عام 2007، قال إنّها "والأمير هاري كانا "متوافقين للغاية" وعلاقتهما كانت ودية"، مما دفعه للاعتقاد بإمكانية نشوء علاقة عاطفية بينهما.



وأضاف: "كانا صديقين مقربين حقاً، ولم أكن لأستبعدّ أن يرى هاري فيها فرصة مناسبة، لكن عودة ويليام إلى كيت أوقفت أي احتمال لمثل هذا التطوّر في العلاقة".



وتأثّرت علاقة كيت وهاري بعد مغادرة الأخير وزوجته الحياة الملكية واستقرارهما في ، ما أدى إلى فتور في التواصل مع العائلة الملكية.



ولكن وفق هارولد، لم يتجاهل الأمير هاري مرض كيت بعد إعلان إصابتها بالسرطان في عام 2024، وقال: "سيكون من الصادم لو لم يفعل، لأنه ليس شخصًا سيئًا". (العربية)