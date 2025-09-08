Advertisement

عربي-دولي

كبير خدم الملك تشارلز يُفجّر مفاجأة عن الأمير هاري وكيت ميدلتون.. هل كانا على علاقة عاطفيّة؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1414183-638929405655528380.jpg
Doc-P-1414183-638929405655528380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث كبير الخدم السابق للملك تشارلز الثالث غرانت هارولد، عن علاقة قديمة بين الأمير هاري وكيت ميدلتون.
Advertisement
 
وكشف هارولد أنّه خلال فترة إنفصال كيت عن الأمير ويليام في عام 2007، قال إنّها "والأمير هاري كانا "متوافقين للغاية" وعلاقتهما كانت ودية"، مما دفعه للاعتقاد بإمكانية نشوء علاقة عاطفية بينهما.

وأضاف: "كانا صديقين مقربين حقاً، ولم أكن لأستبعدّ أن يرى هاري فيها فرصة مناسبة، لكن عودة ويليام إلى كيت أوقفت أي احتمال لمثل هذا التطوّر في العلاقة".

وتأثّرت علاقة كيت وهاري بعد مغادرة الأخير وزوجته ميغان ماركل الحياة الملكية واستقرارهما في كاليفورنيا، ما أدى إلى فتور في التواصل مع العائلة الملكية.

ولكن وفق هارولد، لم يتجاهل الأمير هاري مرض كيت بعد إعلان إصابتها بالسرطان في عام 2024، وقال: "سيكون من الصادم لو لم يفعل، لأنه ليس شخصًا سيئًا". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نصيحة لا تُقدّر بثمن من الأمير فيليب لكيت ميدلتون: لا تنظري إلى الكاميرا
lebanon 24
08/09/2025 17:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟
lebanon 24
08/09/2025 17:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفجّر ملف الموقوفين السوريين العلاقة بين بيروت ودمشق؟
lebanon 24
08/09/2025 17:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إحياء "Vine"؟ ماسك يفجّر مفاجأة لمستخدمي الفيديوهات القصيرة
lebanon 24
08/09/2025 17:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تشارلز الثالث

ميغان ماركل

كيت ميدلتون

كاليفورنيا

ميدلتون

ويليام

هارولد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-09-08
09:52 | 2025-09-08
09:39 | 2025-09-08
09:02 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
08:54 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24