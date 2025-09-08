ما هو السلاح الذي استخدم في هجوم القدس اليوم؟



ويُعرف هذا السلاح بأنّه بدائي ومنخفض الكلفة ويُصنع في ورش صغيرة في ، وقد ارتبط اسمه بسلسلة من الهجمات السابقة التي استهدفت إسرائيليين. قُتل سبعة أشخاص وأُصيب آخرون في هجوم مسلّح، استُخدِمَ فيه رشاش "كارلو" المعروف بكارل غوستاف، عند مفرق رئيسي في .ويُعرف هذا السلاح بأنّه بدائي ومنخفض الكلفة ويُصنع في ورش صغيرة في ، وقد ارتبط اسمه بسلسلة من الهجمات السابقة التي استهدفت إسرائيليين.

وجرى التعرف لأول مرة على هذه المصنّعة محلياً عام 2000، حين كانت عبارة عن تصميم بدائي لكنه فعّال: سبطانة بسيطة ملحومة بجسم معدني أنبوبي، مع قبضة مباشرة وآلية إطلاق تعمل بنابض.



وبحسب محللين، ساهمت صعوبة الحصول على الأسلحة التقليدية الحديثة وارتفاع أسعارها الباهظة في السوق الموازية في انتشار هذا السلاح. فبينما قد يصل سعر الكلاشنيكوف أو التابور إلى 10 آلاف دولار، فإن أرخص نسخ " " لا تتجاوز 500 دولار.



وتعمل بندقية "كارلو" بآلية بسيطة: عند إطلاق الرصاصة، يتسبب الانفجار في إرجاع الترباس للخلف، ما يؤدي إلى قذف ظرف الطلقة الفارغ وتلقيم الطلقة التالية في حجرة الإطلاق.



وتتكرر هذه العملية تلقائياً طالما ظل المُطلق ضاغطاً على أو حتى نفاد الذخيرة. (العربية)