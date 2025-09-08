Advertisement

عربي-دولي

ما هو السلاح الذي استخدم في هجوم القدس اليوم؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1414204-638929439475734464.jpg
Doc-P-1414204-638929439475734464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل سبعة أشخاص وأُصيب آخرون في هجوم مسلّح، استُخدِمَ فيه رشاش "كارلو" المعروف بكارل غوستاف، عند مفرق رئيسي في القدس الشرقية.
Advertisement

ويُعرف هذا السلاح بأنّه بدائي ومنخفض الكلفة ويُصنع في ورش صغيرة في الضفة الغربية، وقد ارتبط اسمه بسلسلة من الهجمات السابقة التي استهدفت إسرائيليين.
وجرى التعرف لأول مرة على هذه البندقية المصنّعة محلياً عام 2000، حين كانت عبارة عن تصميم بدائي لكنه فعّال: سبطانة بسيطة ملحومة بجسم معدني أنبوبي، مع قبضة مباشرة وآلية إطلاق تعمل بنابض.

وبحسب محللين، ساهمت صعوبة الحصول على الأسلحة التقليدية الحديثة وارتفاع أسعارها الباهظة في السوق الموازية في انتشار هذا السلاح. فبينما قد يصل سعر الكلاشنيكوف أو التابور إلى 10 آلاف دولار، فإن أرخص نسخ "كارل غوستاف" لا تتجاوز 500 دولار.

وتعمل بندقية "كارلو" بآلية بسيطة: عند إطلاق الرصاصة، يتسبب الانفجار في إرجاع الترباس للخلف، ما يؤدي إلى قذف ظرف الطلقة الفارغ وتلقيم الطلقة التالية في حجرة الإطلاق.

وتتكرر هذه العملية تلقائياً طالما ظل المُطلق ضاغطاً على الزناد أو حتى نفاد الذخيرة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نراقب الوضع بالقدس عقب هجوم اليوم الإرهابي وواشنطن تدين وتقف إلى جانب صديقتها إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 19:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون استخدموا ذخيرة عنقودية في الصاروخ الذي أطلقوه اليوم باتجاه إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 19:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتابع عن كثب الوضع في القدس عقب الهجوم الذي وقع صباح اليوم والولايات المتحدة تدين الإرهاب وتقف إلى جانب إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 19:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال شاب من منطقة الطور شرقي القدس يشتبه بأنه نقل منفذي هجوم الحافلة (الحدث)
lebanon 24
08/09/2025 19:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

القدس الشرقية

كارل غوستاف

البندقية

إسرائيل

الغربي

الزناد

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:31 | 2025-09-08
12:17 | 2025-09-08
12:17 | 2025-09-08
12:00 | 2025-09-08
11:46 | 2025-09-08
11:26 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24