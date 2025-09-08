Advertisement

عربي-دولي

السيسي: مناورات "النجم الساطع 25" مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:52
Doc-P-1414221-638929472128902470.png
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن قائد القيادة المركزية الأميركية نقل تحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري، وقد ثمّن السيسي هذه اللفتة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأميركية، حيث أشاد الرئيس السيسي بأهمية مناورات "النجم الساطع 2025"، واعتبرها امتداداً للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين مصر والولايات المتحدة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات لخدمة مصالح الشعبين، إضافة إلى دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. كما تم التطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكداً استمرار مصر في جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر تمهيداً لإحياء العملية السياسية وتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.

شارك في اللقاء من الجانب الأميركي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأميركية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأميركية.
 
وكانت المناورات العسكرية "النجم الساطع 25" قد انطلقت قبل أكثر من عشرة أيام، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي، وتحسين الأمن الإقليمي، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بمشاركة أكثر من 40 دولة، بينهم حوالي 1500 عسكري أميركي. وتشمل التدريبات مجموعة واسعة من العمليات، بما فيها الحروب التقليدية وغير النظامية، وتمارين مراكز القيادة، والتدريب الميداني، والتخطيط للقوات المشتركة الموحدة.
 
ونشرت القيادة المركزية الأميركية خلال الأيام الماضية صوراً متنوعة للمناورات، منها هبوط مروحية إنقاذ من طراز أغوستا ويستلاند 149، وعروض الإخلاء الطبي الافتراضي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إلى جانب عرض للأسلحة والمركبات التكتيكية للقوات الخاصة المصرية، وتدريبات طائرات بدون طيار، وإطلاق قذائف من دبابة M1A2 SEPv3 أبرامز، وعروض أخرى لمشاة البحرية الأميركية باستخدام المركبات المدرعة الخفيفة، مما يعكس المستوى المتقدم للتنسيق والتدريب العسكري بين الدول المشاركة في المناورات.
 


وتعزز مناورات "النجم الساطع 25" العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتلعب دوراً رائداً في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التطرف العنيف، مؤكدة أهمية هذه التدريبات الدولية في تحسين قدرات الدول المشاركة وتعزيز التعاون العسكري على المستوى الإقليمي والدولي.
 
