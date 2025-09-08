السيسي: مناورات "النجم الساطع 25" مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قائد القيادة المركزية الأميركية نقل تحيات الرئيس الأميركي إلى الرئيس المصري، وقد ثمّن السيسي هذه اللفتة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وشدد اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد في منطقة ، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. كما تم التطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكداً استمرار مصر في جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر تمهيداً لإحياء العملية السياسية وتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.



شارك في اللقاء من الجانب الأميركي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأميركية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأميركية.

وكانت المناورات العسكرية "النجم الساطع 25" قد انطلقت قبل أكثر من عشرة أيام، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي، وتحسين الأمن الإقليمي، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بمشاركة أكثر من 40 دولة، بينهم حوالي 1500 عسكري أميركي. وتشمل التدريبات مجموعة واسعة من العمليات، بما فيها الحروب التقليدية وغير النظامية، وتمارين مراكز القيادة، والتدريب الميداني، والتخطيط للقوات المشتركة الموحدة.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية خلال الأيام الماضية صوراً متنوعة للمناورات، منها هبوط مروحية إنقاذ من طراز أغوستا ويستلاند 149، وعروض الإخلاء الطبي الافتراضي في قاعدة محمد العسكرية، إلى جانب عرض للأسلحة والمركبات التكتيكية للقوات الخاصة المصرية، وتدريبات طائرات بدون طيار، وإطلاق قذائف من دبابة M1A2 SEPv3 أبرامز، وعروض أخرى لمشاة البحرية الأميركية باستخدام المركبات المدرعة الخفيفة، مما يعكس المستوى المتقدم للتنسيق والتدريب العسكري بين الدول المشاركة في المناورات.