بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي

قالت وكالة " "، الإثنين، إن أزمة تعذر دخول أمير الموسوي إلى مصر قد انتهت، مشيراً إلى أن الأخير سيغادر مصر مساء اليوم عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية العمانية المتجهة إلى بغداد.

وكان الموسوي، وهو يحمل جنسية عراقية، وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الأحد بدعوة رسمية من مراكز بحوث .

ولدى دخوله المطار، حصل على إ شعار بالموافقة الأمنية وفيزا لدخول مصر، لكنه واجه صعوبة في الدخول بسبب استخدامه جواز سفر ، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً للتحقيق.



وأثار غيابه عن الأنظار تساؤلات كبيرة حيث نشرت صفحته الرسمية على منصة "إكس" بيانا يطالب فيه بكشف مصيره، مشيراً إلى "غياب يثير علامات استفهام كبرى حول سلامته"، داعياً ورئيس مجلس النواب والقضاء المصريين بالتدخل الفوري.





وسرعان ما انتشرت شائعات تقارير تفيد باعتقال الموسوي من قبل السلطات ، مرتبطة بجنسيته المزدوجة ومشاركاته السياسية الإعلامية البارزة، التي غالباً ما تكون مثيرة للجدل.





وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي اليوم أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم ، أن أمير الموسوي "ليس دبلوماسياً إيرانياً حالياً"، وأنه "وصل وحاول دخول الأراضي المصرية مستخدما جواز سفر عراقي وليس إيراني".





وأضاف بقائي أن الوزارة تتابع القضية، مشددا على أن الموسوي لا يحمل أي صف رسمي دبلوماسي، مما ينفي الادعاءات بأنه كان يسافر بصفة رسمية.





بدورها، نفت المصادر المصرية أي اعتقال سياسي، مؤكدة أن القرار جاء بناء على إجراءات أمنية روتينية، وأن مغادرة الموسوي تأتي بعد إنهاء التحقيقات اللازمة، وأشارت إلى أن الدعوة كانت من مركز "الفارابي للدراسات السياسية والتنموية"، حيث كان من المقرر أن يشارك الموسوي في نشاط بحثي مساء الأحد.





وأمير الموسوي المولود في 23 أيلول 1957 في مدينة النجف بالعراق محلل سياسي ودبلوماسي إيراني سابق يحمل الجنسية العراقية بعد طرده من العراق عام 1981 مع آلاف الإيرانيين، وعمل ممثلا ثقافيا في سفارات إيرانية في بروكسل (1980)، السودان (1990-1996)، والجزائر (2014-2018)، حيث طرد من الأخيرة بسبب انتقاداته الحادة لأرملة الرئيس الجزائري السابق أنيسة بومدين ودعمها للمعارضة الإيرانية.