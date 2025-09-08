Advertisement

عربي-دولي

بيان فنّي تاريخي: لن نشارك في التواطؤ على إبادة الفلسطينيين

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:30
في خطوة غير مسبوقة، أعلن أكثر من 1300 فنان وصانع أفلام وممثل وعامل في قطاع السينما حول العالم، الاثنين، توقيعهم على تعهد جماعي يقضي بعدم التعاون مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية التي وصفوها بأنها "متورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
البيان، الذي حظي بتوقيع أسماء بارزة مثل أوليفيا كولمان، خافيير بارديم، سوزان ساراندون، مارك رافالو، تيلدا سوينتون، ريز أحمد، كين لوتش وآخرين، شدّد على أن السينما قوة لتشكيل المفاهيم والرأي العام، وأن مسؤولية العاملين فيها تفرض "رفض الصمت والتواطؤ".

وقال الفنانون في بيانهم: "في هذه اللحظة العاجلة من الأزمة، حيث تسمح العديد من حكوماتنا بحدوث المذبحة في غزة، يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة التواطؤ في هذا الرعب المستمر."

وأشار البيان إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي أكّد وجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أن الحرية "واجب أخلاقي لا يمكن تجاهله".

وأضاف الموقعون أنهم يستجيبون لنداء صناع السينما الفلسطينيين الذين دعوا زملاءهم عالميًا إلى رفض "الصمت والعنصرية ونزع الإنسانية"، مستلهمين تجربتهم من مقاطعة فنانين عالميين لمؤسسات السينما في جنوب أفريقيا إبّان حقبة الفصل العنصري.

وتعهّد البيان بعدم عرض الأفلام أو المشاركة في مهرجانات أو فعاليات سينمائية إسرائيلية، بالاضافة إلى رفض أي تعاون مع دور السينما أو شركات البث والإنتاج الإسرائيلية.
