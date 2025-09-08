بيان فنّي تاريخي: لن نشارك في التواطؤ على إبادة الفلسطينيين

Advertisement

البيان، الذي حظي بتوقيع أسماء بارزة مثل أوليفيا كولمان، خافيير بارديم، سوزان ساراندون، مارك رافالو، تيلدا سوينتون، ريز أحمد، كين لوتش وآخرين، شدّد على أن السينما قوة لتشكيل المفاهيم والرأي العام، وأن مسؤولية العاملين فيها تفرض "رفض الصمت والتواطؤ".وقال الفنانون في بيانهم: "في هذه اللحظة العاجلة من الأزمة، حيث تسمح العديد من حكوماتنا بحدوث المذبحة في غزة، يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة التواطؤ في هذا الرعب المستمر."وأشار البيان إلى حكم الذي أكّد وجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أن الحرية "واجب أخلاقي لا يمكن تجاهله".وأضاف الموقعون أنهم يستجيبون لنداء صناع السينما الذين دعوا زملاءهم عالميًا إلى رفض "الصمت والعنصرية ونزع الإنسانية"، مستلهمين تجربتهم من مقاطعة فنانين عالميين لمؤسسات السينما في إبّان حقبة الفصل العنصري.وتعهّد البيان بعدم عرض الأفلام أو المشاركة في مهرجانات أو فعاليات سينمائية إسرائيلية، بالاضافة إلى رفض أي تعاون مع دور السينما أو شركات البث والإنتاج الإسرائيلية.