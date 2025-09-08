عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي

Advertisement

أكد الرئيس أن محطة "آكويو" النووية، التي تبنيها مؤسسة "روسآتوم" الروسية، ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.وقال عقب اجتماع الحكومة برئاسته في : "محطة "آكويو" النووية، ستخلص من استيراد 7 مليارات متر مكعب من الطبيعي سنويا".وأضاف: "نريد الارتقاء بتركيا لمصاف الدول ذات الدخل المرتفع بشكل دائم وعازمون على خفض التضخم".وتبنى محطة "أكويو" في مقاطعة مرسين ، وتعد أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وسوف تتكون من أربع وحدات للطاقة بمفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل 3+، بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.ومن المخطط أن تنتج المحطة بعد التشغيل حوالي 35 مليار كيلوواط ساعة سنويا، وستغطي المحطة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.