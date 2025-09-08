28
إقتصاد
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
Lebanon 24
08-09-2025
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
أن محطة "آكويو" النووية، التي تبنيها مؤسسة "روسآتوم" الروسية، ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وقال
أردوغان
عقب اجتماع الحكومة برئاسته في
أنقرة
: "محطة "آكويو" النووية، ستخلص
تركيا
من استيراد 7 مليارات متر مكعب من
الغاز
الطبيعي سنويا".
وأضاف: "نريد الارتقاء بتركيا لمصاف الدول ذات الدخل المرتفع بشكل دائم وعازمون على خفض التضخم".
وتبنى محطة "أكويو" في مقاطعة مرسين
التركية
، وتعد أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وسوف تتكون من أربع وحدات للطاقة بمفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل 3+، بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.
ومن المخطط أن تنتج المحطة بعد التشغيل حوالي 35 مليار كيلوواط ساعة سنويا، وستغطي المحطة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
