عن " اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة... هذا ما قاله عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة لن يكون لها أي دور في الحكم "في اليوم التالي" لانتهاء الحرب على ، مشددًا على أن الحركة ستسلم سلاحها للسلطة ، "لأننا نريد دولة غير مسلحة"، على حدد تعبيره.وقال عباس خلال لقائه وزيرة خارجية إيفيت كوبر في لندن إن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات ، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأوضح أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.وأضاف الرئيس الفلسطيني أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات "يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، وبمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمنية شرعية واحدة".وأعرب عن تقديره لمواقف الحكومة ، ولا سيما قرارها بنية الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لاحقًا هذا الشهر، معتبرًا ذلك "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتح أفق جديد لتحقيق السلام".وجدد عباس فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع "في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار".