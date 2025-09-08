Advertisement

عربي-دولي

عن " اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة... هذا ما قاله عباس

Lebanon 24
08-09-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1414325-638929672421549355.jpg
Doc-P-1414325-638929672421549355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في الحكم "في اليوم التالي" لانتهاء الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن الحركة ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، "لأننا نريد دولة غير مسلحة"، على حدد تعبيره.
Advertisement

وقال عباس خلال لقائه وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر في لندن إن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأوضح أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.

 وأضاف الرئيس الفلسطيني أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات "يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، وبمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمنية شرعية واحدة".

وأعرب عن تقديره لمواقف الحكومة البريطانية، ولا سيما قرارها بنية الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لاحقًا هذا الشهر، معتبرًا ذلك "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتح أفق جديد لتحقيق السلام".

وجدد عباس التزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل "في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار".
مواضيع ذات صلة
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
lebanon 24
09/09/2025 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس: "حماس" لن تحكم غزة بعد الحرب
lebanon 24
09/09/2025 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
lebanon 24
09/09/2025 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عرض عليه تولّي إدارة شؤون "اليوم التالي" في غزة... ماذا نعرف عن سمير حليلة؟
lebanon 24
09/09/2025 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

البرلمان

بريطانيا

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-08
16:39 | 2025-09-08
16:29 | 2025-09-08
16:06 | 2025-09-08
15:08 | 2025-09-08
15:01 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24