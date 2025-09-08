Advertisement

سقوط شهداء.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:06
شن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما وسط مدينة خان يونس جنوباً، ما أسفر عن سقوط ستة شهداء و15 جريحاً على الأقل، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.
واستهدف القصف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب "محور موراج" جنوب خان يونس، في حين استهدفت غارة أخرى شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
 

كذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً قرب مدرسة مسقط في حي التفاح شرق مدينة غزة، في تصعيد هو الأشد منذ أسابيع.


وفي وقت سابق الأحد، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، قائلا إن حركة كانت تستخدمه، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.


أيضاً، يقول سكان إن المبنى كان يستخدم لإيواء عائلات نازحة في غزة.


 وتأتي غارات الأخيرة، بعد تهديد صريح من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال في منشور على منصة "إكس": "اليوم سيضرب إعصار مدو سماء غزة.. هذا هو الإنذار الأخير: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا السلاح، وإلا فغزة ستُدمّر وأنتم ستبادون". (سكاي نيوز عربية)
