سقوط شهداء.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

شن الجيش ، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من ، لا سيما وسط مدينة جنوباً، ما أسفر عن سقوط ستة و15 جريحاً على الأقل، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

واستهدف القصف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب "محور موراج" جنوب خان يونس، في حين استهدفت غارة أخرى شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً قرب مدرسة مسقط في شرق مدينة غزة، في تصعيد هو الأشد منذ أسابيع.





وفي وقت سابق الأحد، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، قائلا إن حركة كانت تستخدمه، بينما تواصل القوات عملياتها العسكرية في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.