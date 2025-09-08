26
عربي-دولي
"حماس" فجرت الدبابات.. إسرائيل تعترف بمقتل 4 جنود لها في غزة
Lebanon 24
08-09-2025
|
16:45
قال الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الإثنين، إن 4 من جنوده في هجوم شنه مسلحون من حركة
حماس
، على معسكر للجيش في محيط مدينة غزة
صباح اليوم
، وفق صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
".
وذكر البيان أن 3 رقباء وجندي من الكتيبة 52 في اللواء المدرع401، في حين أصيب جندي من الكتيبة 50 بلواء "ناحال" بجروح متوسطة.
وبحسب التحقيقات الأولية للجيش تسلل 3 مسلحين من حماس إلى محيط معسكر في
منطقة كفر
جباليا
قرب حي الشيخ
رضوان
بمدينة غزة، في الـ6 صباحاً، بعد عودة القوات من عمليات ليلية.
وهاجم المسلحون دبابة عند مدخل المعسكر، وأطلقوا النار على قائدها بينما كان خارج الفتحة العلوية، ثم ألقوا عبوة ناسفة داخلها، ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة، حسب الصحيفة.
وأضاف الجيش أن جنوداً آخرين في الموقع ردوا بإطلاق النار على المسلحين أثناء فرارهم، وأصابوا اثنين منهم على الأقل، فيما أصيب جندي إسرائيلي في ساقه بعد تبادل إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حزينون لمقتل الجنود الثلاثة وتضحيتهم من أجل أمن إسرائيل وهزيمة حماس وإعادة المختطفين
نتنياهو: حزينون لمقتل الجنود الثلاثة وتضحيتهم من أجل أمن إسرائيل وهزيمة حماس وإعادة المختطفين
الجيش الإسرائيلي: مقتل القيادي العسكري بحماس "كمال سالم نجار"
الجيش الإسرائيلي: مقتل القيادي العسكري بحماس "كمال سالم نجار"
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في خان يونس
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في خان يونس
سلام: قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها
سلام: قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
بالفيديو.. غارات إسرائيلية عنيفة على سوريا
بالفيديو.. غارات إسرائيلية عنيفة على سوريا
سقوط شهداء.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة
سقوط شهداء.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة
عن " اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة... هذا ما قاله عباس
عن " اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة... هذا ما قاله عباس
تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟
تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟
