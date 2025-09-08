"حماس" فجرت الدبابات.. إسرائيل تعترف بمقتل 4 جنود لها في غزة

قال الجيش ، اليوم الإثنين، إن 4 من جنوده في هجوم شنه مسلحون من حركة ، على معسكر للجيش في محيط مدينة غزة ، وفق صحيفة "تايمز أوف ".

Advertisement





وذكر البيان أن 3 رقباء وجندي من الكتيبة 52 في اللواء المدرع401، في حين أصيب جندي من الكتيبة 50 بلواء "ناحال" بجروح متوسطة.

وبحسب التحقيقات الأولية للجيش تسلل 3 مسلحين من حماس إلى محيط معسكر في قرب حي الشيخ بمدينة غزة، في الـ6 صباحاً، بعد عودة القوات من عمليات ليلية.





وهاجم المسلحون دبابة عند مدخل المعسكر، وأطلقوا النار على قائدها بينما كان خارج الفتحة العلوية، ثم ألقوا عبوة ناسفة داخلها، ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة، حسب الصحيفة.