"حماس" فجرت الدبابات.. إسرائيل تعترف بمقتل 4 جنود لها في غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:45
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن 4 من جنوده في هجوم شنه مسلحون من حركة حماس، على معسكر للجيش في محيط مدينة غزة صباح اليوم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر البيان أن 3 رقباء وجندي من الكتيبة 52 في اللواء المدرع401، في حين أصيب جندي من الكتيبة 50 بلواء "ناحال" بجروح متوسطة.
 
 
وبحسب التحقيقات الأولية للجيش تسلل 3 مسلحين من حماس إلى محيط معسكر في منطقة كفر جباليا قرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، في الـ6 صباحاً، بعد عودة القوات من عمليات ليلية. 
 

وهاجم المسلحون دبابة عند مدخل المعسكر، وأطلقوا النار على قائدها بينما كان خارج الفتحة العلوية، ثم ألقوا عبوة ناسفة داخلها، ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة، حسب الصحيفة.
 

وأضاف الجيش أن جنوداً آخرين في الموقع ردوا بإطلاق النار على المسلحين أثناء فرارهم، وأصابوا اثنين منهم على الأقل، فيما أصيب جندي إسرائيلي في ساقه بعد تبادل إطلاق النار.
نتنياهو: حزينون لمقتل الجنود الثلاثة وتضحيتهم من أجل أمن إسرائيل وهزيمة حماس وإعادة المختطفين
lebanon 24
09/09/2025 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل القيادي العسكري بحماس "كمال سالم نجار"
lebanon 24
09/09/2025 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في خان يونس
lebanon 24
09/09/2025 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها
lebanon 24
09/09/2025 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24

