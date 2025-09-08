Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تقترب من الاعتراف بفلسطين... وتحسم موقفها من حماس

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:34
Doc-P-1414383-638929963053739830.jpg
Doc-P-1414383-638929963053739830.jpg photos 0
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، الاعتراف بدولة فلسطينية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من أيلول الجاري.
وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة البريطانية، بأن اتفاقاً عقد مع السلطة الفلسطينية على عدم إعطاء دور لحركة حماس مستقبلا.

جاء هذا بعدما استقبل رئيس الحكومة كير ستارمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في داونينغ ستريت مساء الاثنين.

وقال البيان إن الزعيمين ناقشا الوضع المتدهور في غزة، حيث أكد ستارمر مجدداً على ضرورة إيجاد حل عاجل لإنهاء المعاناة والمجاعة المروعة بدءاً من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء على عمل المملكة المتحدة المستمر مع شركائها للتوصل إلى حل طويل الأمد، والذي اتفق الزعيمان على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورحب رئيس الوزراء بالتزام الرئيس بإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء حيوي من هذا العمل.

بالمقابل، رحب الرئيس عباس بتعهد رئيس الوزراء بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ما لم تغير إسرائيل مسارها.

واتفقا على أنه لن يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لفلسطين، وعلى التحدث مجدداً قريباً. (العربية)

 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان ماكرون وغيره من الزعماء الاعتراف بفلسطين تعطي دفعة قوية لحماس وتعزز موقفها
lebanon 24
09/09/2025 08:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس
lebanon 24
09/09/2025 08:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
lebanon 24
09/09/2025 08:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين
lebanon 24
09/09/2025 08:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24

