بريطانيا تقترب من الاعتراف بفلسطين... وتحسم موقفها من حماس

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، الاعتراف بدولة فلسطينية قبل اجتماع للأمم المتحدة في وقت لاحق من أيلول الجاري.وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ، بأن اتفاقاً عقد مع السلطة على عدم إعطاء دور لحركة مستقبلا.جاء هذا بعدما استقبل رئيس الحكومة كير ستارمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في داونينغ ستريت مساء الاثنين.وقال البيان إن الزعيمين ناقشا الوضع المتدهور في غزة، حيث أكد ستارمر مجدداً على ضرورة إيجاد حل عاجل لإنهاء المعاناة والمجاعة المروعة بدءاً من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية.كما سلط رئيس الوزراء الضوء على عمل المتحدة المستمر مع شركائها للتوصل إلى حل طويل الأمد، والذي اتفق الزعيمان على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين لكل من والإسرائيليين.ورحب رئيس الوزراء بالتزام الرئيس بإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء حيوي من هذا العمل.بالمقابل، رحب الرئيس عباس بتعهد رئيس الوزراء بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ما لم تغير مسارها.واتفقا على أنه لن يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لفلسطين، وعلى التحدث مجدداً قريباً. (العربية)