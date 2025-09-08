28
عربي-دولي
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
08-09-2025
|
23:38
A-
A+
حث
وزير الخارجية
القطري
الشيخ
محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني قادة حركة
حماس
على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
وإطلاق سراح الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة اليوم الاثنين، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة
رويترز
.
ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي، والذي نقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وكانت الحركة أعلنت مؤخرا أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.
وأمس الإثنين، كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
، أن حماس لم توافق على المقترح الأميركي لكنها وافقت على الدخول في مفاوضات على أساس المبادئ الواردة فيه.
وقال القيادي في حماس باسم نعيم على حسابه على "التيليغرام": "من الواضح أننا أمام أفكار أولية يسميها الطرف الأميركي "عرض".
وتابع: "من الواضح ان الهدف الأساس منها الوصول إلى رفض "
العرض
" وليس الوصول إلى اتفاق يفضي الى وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية بشكل كامل وتبادل الأسرى".(سكاي نيوز)
