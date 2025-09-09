28
عربي-دولي
تونس تؤكد: حادثة السفينة الإسبانية عرضية ولا علاقة لها بهجوم بطائرة مسيرة
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:00
نفت
تونس
اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن تعرض سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي، راسية بميناء سيدي بوسعيد، لاستهداف بمسيرة.
وأكدت
الإدارة العامة للحرس الوطني
في بيان أنه "خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيرة قد استهدفت هذه الباخرة ، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
ولفت البيان إلى أن "المعاينات الأولية، تشير إلى أن سبب الحريق الذي تعرضت له إحدى السفن التابعة للأسطول، يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال ولاعة أو عقب سيجارة، ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي".
كما أكدت
الإدارة العامة
للحرس الوطني في تونس، "حرصها على مد المواطنين بالمعلومة الصحيحة، داعية الى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات".
وكان مقطع فيديو أظهر تصاعد ألسنة اللهب من السفينة
الإسبانية
التابعة لأسطول الصمود العالمي وهي قبالة سواحل تونس، وتدخل
خفر السواحل
.
وعلقت المقررة الأممية
فرانشيسكا ألبانيز
، على الحادث قائلة: "نحاول كشف ما جرى في ميناء تونس بالتعاون مع السلطات المحلية وأفراد الأسطول". (روسيا اليوم)
