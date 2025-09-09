Advertisement

عربي-دولي

هجمات أوكرانية مكثفة بطائرات مسيرة.. وصواريخ على دونيتسك

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1414410-638929991495505016.png
Doc-P-1414410-638929991495505016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن دينيس بوشيلين، المسؤول المحلي لمقاطعة دونيتسك ورئيس السلطة الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية شنت سلسلة من الهجمات المكثفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا الصناعيتين.
Advertisement

الهجمات، التي وقعت مساء الاثنين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين على الأقل، بينهم طفل، بحسب بوشيلين. وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بـ 18 مبنى سكنياً في عدة مقاطعات من دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، إضافة إلى 14 منشأة مدنية بينها مدارس، روضة أطفال، ومراكز تسوق.

بوشيلين أكد عبر قناته على "تلغرام" أن القوات الأوكرانية نفذت 28 هجوماً متزامناً، استخدمت خلالها المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيرة.

وسائل الإعلام الروسية أفادت أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض عدد كبير من المسيرات، إلا أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء دونيتسك، وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع.

مدونة الحرب الروسية الشهيرة (ريبار) ذكرت أن انفجارات وقعت أيضاً في مدينة يناكييفو الصناعية القريبة، مشيرة إلى تعرض مبنى سكني واحد على الأقل للقصف.

الهجمات الأخيرة تأتي بعد يوم واحد فقط من استهداف متنزه "غوليفر" في دونيتسك بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص. وبذلك يتواصل التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستخدم كييف بشكل متزايد الطائرات المسيّرة في هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها موسكو.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأوكراني حول هذه التطورات.
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
بطائرات مسيّرة وصواريخ.. هجمات روسية على غرب أوكرانيا
lebanon 24
09/09/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: روسيا شنت هجمات بـ 450 مسيّرة وصاروخا خلال الليل
lebanon 24
09/09/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لإنتاج أسلحة صاروخية لشن هجمات في العمق الروسي
lebanon 24
09/09/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية
lebanon 24
09/09/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الأوكرانية

سكاي نيوز

يوم واحد

مسيرات

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2025-09-09
01:29 | 2025-09-09
01:23 | 2025-09-09
01:04 | 2025-09-09
01:00 | 2025-09-09
00:45 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24