هجمات أوكرانية مكثفة بطائرات مسيرة.. وصواريخ على دونيتسك

أعلن دينيس بوشيلين، المسؤول المحلي لمقاطعة دونيتسك ورئيس السلطة الموالية لروسيا، أن القوات شنت سلسلة من الهجمات المكثفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا الصناعيتين.الهجمات، التي وقعت مساء الاثنين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين على الأقل، بينهم طفل، بحسب بوشيلين. وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بـ 18 مبنى سكنياً في عدة مقاطعات من دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، إضافة إلى 14 منشأة مدنية بينها مدارس، روضة أطفال، ومراكز تسوق.بوشيلين أكد عبر قناته على "تلغرام" أن القوات الأوكرانية نفذت 28 هجوماً متزامناً، استخدمت خلالها المدفعية وصواريخ تكتيكية، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيرة.الروسية أفادت أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض عدد كبير من المسيرات، إلا أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء دونيتسك، وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع.مدونة الحرب الروسية الشهيرة (ريبار) ذكرت أن انفجارات وقعت أيضاً في مدينة يناكييفو الصناعية القريبة، مشيرة إلى تعرض مبنى سكني واحد على الأقل للقصف.الهجمات الأخيرة تأتي بعد فقط من استهداف متنزه "غوليفر" في دونيتسك بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص. وبذلك يتواصل التصعيد المتبادل بين وأوكرانيا، حيث تستخدم بشكل متزايد الطائرات المسيّرة في هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها .ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأوكراني حول هذه التطورات.