2200 قتيل في زلزال أفغانستان والأمم المتحدة تحذر: العدد مرشح للارتفاع

أظهرت التقييمات الأولية للأمم المتحدة بشأن تأثير الزلزال المميت الأخير في تدمير 5230 منزلا وتضرر 672 آخرين في 49 قرية، فيما لم تتمكن من الوصول إلى الغالبية العظمى من القرى النائية.وقالت شانون أواهارا، رئيسة تنسيق في أفغانستان، أمس الاثنين، إن الطرق المتضررة في شرق البلاد الوعرة والجبلية، حيث ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة. وأضافت أن سلسلة من الهزات الارتدادية، تراوحت شدتها بين 5.2 و5.6، زادت من صعوبة التقييم.وقع الزلزال في 31 آب، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2200 شخص، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع انتشال المزيد من الجثث. وتقدر الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، وبعضهم من الأفغان الذين تم إعادتهم قسرا من باكستان وإيران.وأوضحت أواهارا أن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من ، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو ست ساعات ونصف الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.وأشارت إلى أن العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان.