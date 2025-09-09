Advertisement

عربي-دولي

2200 قتيل في زلزال أفغانستان والأمم المتحدة تحذر: العدد مرشح للارتفاع

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:15
A-
A+

Doc-P-1414411-638929991698006632.jpg
Doc-P-1414411-638929991698006632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت التقييمات الأولية للأمم المتحدة بشأن تأثير الزلزال المميت الأخير في أفغانستان تدمير 5230 منزلا وتضرر 672 آخرين في 49 قرية، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى الغالبية العظمى من القرى النائية.
Advertisement

وقالت شانون أواهارا، رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أمس الاثنين، إن الطرق المتضررة في شرق البلاد الوعرة والجبلية، حيث ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة. وأضافت أن سلسلة من الهزات الارتدادية، تراوحت شدتها بين 5.2 و5.6، زادت من صعوبة التقييم.

وقع الزلزال في 31 آب، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2200 شخص، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع انتشال المزيد من الجثث. وتقدر الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، وبعضهم من الأفغان الذين تم إعادتهم قسرا من باكستان وإيران.

وأوضحت أواهارا أن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من جلال آباد، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو ست ساعات ونصف على الطريق الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وأشارت إلى أن العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان.
مواضيع ذات صلة
أكثر من 2200 قتيل... زلزال جديد يضرب أفغانستان
lebanon 24
09/09/2025 08:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على مئات آلاف الأشخاص
lebanon 24
09/09/2025 08:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 800 قتيل
lebanon 24
09/09/2025 08:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى أكثر من 800
lebanon 24
09/09/2025 08:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

مكتب الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

على الطريق

أفغانستان

جلال آباد

إيران

الغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2025-09-09
01:29 | 2025-09-09
01:23 | 2025-09-09
01:04 | 2025-09-09
01:00 | 2025-09-09
00:45 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24