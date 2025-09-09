Advertisement

هل سيلتقي ترامب والشرع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟

09-09-2025 | 00:25
ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركية منحت الرئيس السوري أحمد الشرع تأشيرة دخول إلى أراضيها، حيث سيجري زيارة إلى نيويورك بين 21 و25 أيلول للمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن الشرع سيلقي خطاباً رسمياً في 24 أيلول، وسيرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني ومبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، وفقاً لموقع "اندبندنت عربية".

وكشفت عن لقاء محتمل بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى زيارة مرتقبة لـ"البيت التركي" برفقة الرئيس أردوغان، وسط جهود سعودية وتركية لدعم سوريا دبلوماسيا والضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
 
يأتي هذا بينما يعتزم الشرع إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة ليكون "أول خطاب لرئيس سوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً".

