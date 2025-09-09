هل سيلتقي ترامب والشرع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟

ذكرت مصادر مطلعة أن الأميركية منحت الرئيس السوري أحمد تأشيرة دخول إلى أراضيها، حيث سيجري زيارة إلى نيويورك بين 21 و25 أيلول للمشاركة في الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisement

وأضافت المصادر أن الشرع سيلقي خطاباً رسمياً في 24 أيلول، وسيرافقه أسعد الشيباني ومبعوث لدى ، إبراهيم العلبي، وفقاً لموقع "اندبندنت عربية".



وكشفت عن لقاء محتمل بين الشرع والرئيس الأميركي ، إضافة إلى زيارة مرتقبة لـ"البيت " برفقة الرئيس أردوغان، وسط جهود سعودية وتركية لدعم سوريا دبلوماسيا والضغط لوقف الانتهاكات .

يأتي هذا بينما يعتزم الشرع إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة ليكون "أول خطاب لرئيس سوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً".