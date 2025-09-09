29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد احتجاجات دامية... نيبال تلغي قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
09-09-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت نيبال، الثلاثاء، عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك غداة مقتل 19 شخصاً على الأقلّ في احتجاجات طالبت الحكومة بإلغاء هذا الحظر وبمكافحة الفساد.
وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في كاتماندو بأنّ كلّ تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية كانت تعمل بشكل طبيعي، صباح الثلاثاء.
Advertisement
ونقلت الصحافة المحلية عن
وزير الإعلام
بريثفي سوبا غورونغ قوله إنّ الحكومة ألغت هذا الحظر بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وأتى هذا القرار غداة مقتل ما لا يقلّ عن 19 شخصاً في كاتماندو، الاثنين، عندما أطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة شارك فيها آلاف الشبان احتجاجاً على حجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد الحكومة.
وقرّر رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، بإجراء تحقيق في الاحتجاجات.
وكتب رئيس الوزراء في رسالة أنّ «الحكومة لا تؤيد وقف استخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
، وستضمن بيئة مناسبة لاستخدامها». وأضاف: «سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الاحتجاجات وتحليلها». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي
09/09/2025 10:34:30
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حظر المنصات يتحوّل إلى حرب شوارع.. اشتباكات دامية في نيبال
Lebanon 24
حظر المنصات يتحوّل إلى حرب شوارع.. اشتباكات دامية في نيبال
09/09/2025 10:34:30
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون
Lebanon 24
"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون
09/09/2025 10:34:30
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا.. احتجاجات دامية وخوف من تصعيد أكبر
Lebanon 24
إندونيسيا.. احتجاجات دامية وخوف من تصعيد أكبر
09/09/2025 10:34:30
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالة الصحافة الفرنسية
الصحافة الفرنسية
مجلس الوزراء
وزير الإعلام
الشرق الأوسط
الفرنسية
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
03:30 | 2025-09-09
09/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
Lebanon 24
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
03:18 | 2025-09-09
09/09/2025 03:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
Lebanon 24
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
03:09 | 2025-09-09
09/09/2025 03:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
02:20 | 2025-09-09
09/09/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
02:05 | 2025-09-09
09/09/2025 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-09-09
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
03:18 | 2025-09-09
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
03:09 | 2025-09-09
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
02:20 | 2025-09-09
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
02:05 | 2025-09-09
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
01:40 | 2025-09-09
إسرائيل تُصدر أمر إخلاء كامل لسكان غزة مع تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24