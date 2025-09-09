29
بين جندي وضابط.. قتلى إسرائيل يصلون إلى 904 منذ بدابة الحرب
Lebanon 24
09-09-2025
|
01:23
ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في
قطاع غزة
منذ بدء الهجوم البري في أكتوبر 2023 إلى 904 جنديًا وضابطًا، بعد أن أعلن الجيش
الإسرائيلي
أمس الاثنين مقتل أربعة من جنوده إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دبابتهم في شمال القطاع.
وأوضحت بيانات الجيش أن الجنود الأربعة ينتمون إلى
اللواء المدرع
النظامي 401، وأن الحادث وقع قرب الساعة السادسة صباحًا عندما هاجمت خلية من أربعة مقاتلين موقعهم، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة قبل إطلاق النار على قائدها.
ونشر الجيش أسماء ثلاثة من الجنود القتلى وهم: الرقيب
أوري
لاميد (20 عامًا)، الرقيب غادي كوتال (20 عامًا)، والرقيب أميت أرييه ريغيف (19 عامًا)، بينما لم يُكشف عن اسم الجندي الرابع.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحادث وقع بالقرب من موقع محصن للكتيبة 50 التابعة للواء "ناحال" في ضواحي حي الشيخ
رضوان
شمال القطاع، وتم وضع الدبابة في موقع دفاعي قريب بعد الهجوم.
ويشير إحصاء
وكالة فرانس برس
إلى أن 468 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البري للجيش الإسرائيلي على غزة في 27 أكتوبر 2023، مما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية المستمرة.
(سكاي نيوز)
