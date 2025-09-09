Advertisement

عربي-دولي

لمواجهة كارتلات المخدرات.. واشنطن تعزز وجودها العسكري في الكاريبي

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1414443-638930033692805999.png
Doc-P-1414443-638930033692805999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة لافتة تحمل رسائل سياسية وأمنية، قام وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بزيارة مفاجئة إلى بورتوريكو، حيث أعلن عن تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي لمكافحة شبكات تهريب المخدرات.
Advertisement

هيغسيث ظهر على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيو جيما"، مخاطباً الجنود بالقول: "أنتم توقفون تسميم الشعب الأميركي بالمخدرات".

الزيارة جاءت بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، واستُقبل الوفد من قبل حاكمة الجزيرة جينيفر غونزاليس-كولون، التي أكدت أن الخطوة تعكس "الأهمية الاستراتيجية لبورتوريكو في حماية الأمن القومي الأميركي".

البيت الأبيض يتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلعب دور محوري في شبكات التهريب، حتى أن وزارة العدل الأميركية عرضت مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.

في المقابل، ينفي مادورو هذه الاتهامات ويصف التحركات الأميركية بأنها "عدائية"، خصوصاً مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري عبر نشر سفن حربية ومقاتلات في المنطقة.

التوتر تصاعد أكثر مع إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تدمير قارب محمّل بالمخدرات في عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وصفتهم إدارة ترامب بأنهم "إرهابيون يتاجرون بالمخدرات".

التحركات الأميركية في الكاريبي تثير تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن بصدد فتح جبهة جديدة ضد "كارتلات المخدرات" التي ترتبط، وفق اتهاماتها، بأنظمة إقليمية على رأسها فنزويلا.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
lebanon 24
09/09/2025 10:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة في لبنان أمام تهديد وجوديّ لكننا لن نستسلم وجاهزون للمواجهة
lebanon 24
09/09/2025 10:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: قدمنا خرائط تقترح تقليص وجودنا العسكري في غزة كتنازل إضافي لتحريك المفاوضات
lebanon 24
09/09/2025 10:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني
lebanon 24
09/09/2025 10:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الأمن القومي

وزارة العدل

وزير الدفاع

سكاي نيوز

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-09
03:18 | 2025-09-09
03:09 | 2025-09-09
02:20 | 2025-09-09
02:05 | 2025-09-09
01:40 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24