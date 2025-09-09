لمواجهة كارتلات المخدرات.. واشنطن تعزز وجودها العسكري في الكاريبي

Advertisement

(سكاي نيوز)

في خطوة لافتة تحمل رسائل سياسية وأمنية، قام الأميركي بيت هيغسيث بزيارة مفاجئة إلى بورتوريكو، حيث أعلن عن تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي لمكافحة شبكات تهريب المخدرات.هيغسيث ظهر على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيو "، مخاطباً الجنود بالقول: "أنتم توقفون تسميم الشعب الأميركي بالمخدرات".الزيارة جاءت بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، واستُقبل الوفد من قبل حاكمة جينيفر غونزاليس-كولون، التي أكدت أن الخطوة تعكس "الأهمية الاستراتيجية لبورتوريكو في حماية الأميركي".يتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلعب دور محوري في شبكات التهريب، حتى أن الأميركية عرضت مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.في المقابل، ينفي مادورو هذه الاتهامات ويصف التحركات الأميركية بأنها "عدائية"، خصوصاً مع تعزيز وجودها العسكري عبر نشر سفن حربية ومقاتلات في المنطقة.التوتر تصاعد أكثر مع إعلان مؤخراً عن تدمير قارب محمّل بالمخدرات في عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وصفتهم إدارة بأنهم "إرهابيون يتاجرون بالمخدرات".التحركات الأميركية في الكاريبي تثير تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن بصدد فتح جبهة جديدة ضد "كارتلات المخدرات" التي ترتبط، وفق اتهاماتها، بأنظمة إقليمية على رأسها فنزويلا.