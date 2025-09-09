Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:05
حذرت الأمم المتحدة من أن الفيضانات المتكررة في السودان تزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية، مشددة على أن آلاف الأسر السودانية بحاجة ماسة إلى الدعم والمأوى الفوري. وأكد المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن هذه الأزمات تتفاقم في ظل استمرار القتال، مما يعيق جهود الإغاثة والعمل الإنساني.
وقال دوجاريك: "الأزمات الإنسانية المتعاقبة تحدث في ظل استمرار القتال في السودان، مما يعيق تقديم المساعدة للمحتاجين". ودعا المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى حماية المدنيين وزيادة الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الضخمة.

وأشار دوجاريك إلى أن بعثة تقييم واستجابة مشتركة تضم نحو 10 وكالات أممية ومنظمات غير حكومية محلية ودولية تقوم بتوصيل الغذاء والإمدادات الحيوية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والحماية للمتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في قرية دارسين بجنوب دارفور، وقد تمكنت البعثة حتى الآن من مساعدة ألف شخص على الأقل.

من جانبها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن الفيضانات في قرية ود الشاعر بجنوب شرق ولاية القضارف شردت حوالي 2500 شخص ودمرت نحو 500 منزل خلال اليومين الماضيين. وأضافت المنظمة أن مئات الأشخاص تعرضوا للتهجير الأسبوع الماضي في أجزاء من ولاية البحر الأحمر جنوب شرق السودان، وفي جنوب دارفور غرب البلاد.

ويشهد السودان عادة خلال موسم الخريف الممتد من حزيران إلى تشرين الأول أمطارًا غزيرة تؤدي إلى فيضانات واسعة، تتفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون في ظل حرب مستمرة منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في حين قدّر بحث أمريكي مستقل عدد القتلى بحوالي 130 ألف شخص.
 
(الجزيرة)
 
