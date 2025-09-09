مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم

Advertisement

قالت في بيان اليوم الثلاثاء إن بدر عبد العاطي المصري أكد لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني هاتفياً ضرورة التدخل العاجل من ، واتخاذه خطوات فاعلة لوقف العدوان على غزة.وأضافت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري حذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة خلال الاتصال الذي جرى أمس.وقالت الخارجية المصرية في بيان ثانٍ إن عبد العاطي أكد في اتصال مع نظيره الألماني يوهان فاديفول مساء أمس أيضاً رفض مصر القاطع لمواصلة «عدوانها الغاشم» على .وحذر الوزير المصري خلال الاتصال من خطورة التصعيد الإسرائيلي في المحتلة، والتوسع الاستيطاني، معرباً عن التطلع لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد «لانتهاكاتها المتواصلة».(الشرق الأوسط)