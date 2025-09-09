Advertisement

عربي-دولي

مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:20
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري أكد لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني هاتفياً ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي، واتخاذه خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري حذر من خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال الاتصال الذي جرى أمس.

وقالت الخارجية المصرية في بيان ثانٍ إن عبد العاطي أكد في اتصال مع نظيره الألماني يوهان فاديفول مساء أمس أيضاً رفض مصر القاطع لمواصلة إسرائيل «عدوانها الغاشم» على قطاع غزة.

وحذر الوزير المصري خلال الاتصال من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، معرباً عن التطلع لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد «لانتهاكاتها المتواصلة».
(الشرق الأوسط)
