Advertisement

خاص

بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
09-09-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1414485-638930067847209244.jpg
Doc-P-1414485-638930067847209244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "The Week" الأميركية أن "الإمارات العربية المتحدة حذرت إسرائيل من أن ضم الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن "يقوض بشدة" "رؤية وروح" اتفاقيات إبراهيم. وشهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 2020 إقامة الإمارات والبحرين والمغرب علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، إلا أن مكانته أصبحت موضع تساؤل منذ هجمات 7 تشرين الأول والعمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في غزة والضفة الغربية".
Advertisement

وبحسب الصحيفة، "اتفاقيات إبراهيم هي سلسلة اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، تهدف إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية. ووُقِّعت الاتفاقيات الأولية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في 15 أيلول 2020. وأدت الاتفاقيات إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية لأول مرة منذ اتفاقية الأردن وإسرائيل عام 1994 واتفاقية مصر وإسرائيل عام 1979. كما وأدت إلى تعيين سفراء وزيادة التجارة والتعاون بين البلدان. وفي كانون الأول 2020، انضم السودان والمغرب إلى هذه الاتفاقيات".

وتابعت الصحيفة، "قالت صحيفة واشنطن بوست إن هذه المعاهدات "خرقت الإجماع الطويل الأمد في السياسة الخارجية الذي يعامل السلام مع الفلسطينيين كشرط لمزيد من التكامل الشامل لإسرائيل مع العالم العربي". وقد أثار قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون ضمان التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية استياء العديد من مواطني الدول الموقعة، وكذلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط عموما. وقال محللون إقليميون إن توقيع الاتفاقيات "ساهم في عزلة الفلسطينيين" وهو ما أدى إلى تأجيج هجمات السابع من تشرين الأول".

وأضافت الصحيفة، "بعد أن كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن اقتراح لضم ما يقرب من أربعة أخماس الضفة الغربية، قالت المسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة إن الإمارات العربية المتحدة كانت تنظر دائمًا إلى الاتفاقيات "كوسيلة لتمكين دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني" وتطلعاته إلى إقامة دولة. وأضافت أن "الضم في الضفة الغربية سيشكل خطا أحمرا بالنسبة للإمارات". وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث مسؤولون إماراتيون إلى البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية للتحذير من عواقب الضم، بحسب مصادر".

وبحسب الصحيفة، "يريد ترامب، الذي أشرف على توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، أن يرى الاتفاق موسعًا، وليس تقليصه. وقال موقع ميديا لاين إن انضمام المملكة العربية السعودية هو "الجائزة النهائية". وعندما سُئلت عن الدافع العام للرئيس الأميركي، قالت هاداس لوربر، رئيسة المشروع الأميركي الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي، إن ترامب "يريد جائزة نوبل". وقال موقع أكسيوس إن ترامب "على الأرجح هو اللاعب الأجنبي الوحيد" القادر على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، ورسالة الإمارات هي أن عدم القيام بذلك يعني "انهيار جانب أساسي من إرثه في السياسة الخارجية"."
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال يُحذّر: اليد العاملة اللبنانية مهددة
lebanon 24
09/09/2025 12:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا والإمارات ستوقعان اليوم اتفاقيات في مجالي الاستثمار والنقل
lebanon 24
09/09/2025 12:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يعيد النظر في سياسته تجاه الحرب في غزة بعد ستة أشهر من الفشل
lebanon 24
09/09/2025 12:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: محاولة روسيا إظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل
lebanon 24
09/09/2025 12:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

أشرف على

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2025-09-09
04:11 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
03:53 | 2025-09-09
03:39 | 2025-09-09
03:37 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24