بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟

ذكرت صحيفة "The Week" الأميركية أن "الإمارات العربية المتحدة حذرت من أن ضم الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن "يقوض بشدة" "رؤية وروح" اتفاقيات إبراهيم. وشهد الاتفاق، الذي توسطت فيه عام 2020 إقامة الإمارات والبحرين والمغرب علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، إلا أن مكانته أصبحت موضع تساؤل منذ هجمات 7 تشرين الأول والعمليات العسكرية اللاحقة في غزة والضفة الغربية".وبحسب الصحيفة، "اتفاقيات إبراهيم هي سلسلة اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، تهدف إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية. ووُقِّعت الاتفاقيات الأولية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في 15 أيلول 2020. وأدت الاتفاقيات إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية لأول مرة منذ اتفاقية الأردن وإسرائيل عام 1994 واتفاقية مصر وإسرائيل عام 1979. كما وأدت إلى تعيين سفراء وزيادة التجارة والتعاون بين البلدان. وفي كانون الأول 2020، انضم السودان والمغرب إلى هذه الاتفاقيات".وتابعت الصحيفة، "قالت صحيفة بوست إن هذه المعاهدات "خرقت الإجماع الأمد في السياسة الخارجية الذي يعامل السلام مع كشرط لمزيد من التكامل الشامل لإسرائيل مع العالم العربي". وقد أثار قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون ضمان التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية استياء العديد من مواطني الدول الموقعة، وكذلك في مختلف أنحاء عموما. وقال محللون إقليميون إن توقيع الاتفاقيات "ساهم في عزلة الفلسطينيين" وهو ما أدى إلى تأجيج هجمات السابع من تشرين الأول".وأضافت الصحيفة، "بعد أن كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن اقتراح لضم ما يقرب من أربعة أخماس الضفة الغربية، قالت المسؤولة في الإماراتية لانا نسيبة إن الإمارات العربية المتحدة كانت تنظر دائمًا إلى الاتفاقيات "كوسيلة لتمكين دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني" وتطلعاته إلى إقامة دولة. وأضافت أن "الضم في الضفة الغربية سيشكل خطا أحمرا بالنسبة للإمارات". وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث مسؤولون إماراتيون إلى البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية للتحذير من عواقب الضم، بحسب مصادر".وبحسب الصحيفة، "يريد ، الذي توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، أن يرى الاتفاق موسعًا، وليس تقليصه. وقال موقع ميديا لاين إن انضمام المملكة العربية هو "الجائزة النهائية". وعندما سُئلت عن الدافع العام للرئيس الأميركي، قالت هاداس لوربر، رئيسة المشروع الأميركي الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي، إن ترامب "يريد جائزة نوبل". وقال موقع أكسيوس إن ترامب "على الأرجح هو اللاعب الأجنبي الوحيد" القادر على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، ورسالة الإمارات هي أن عدم القيام بذلك يعني "انهيار جانب أساسي من إرثه في السياسة الخارجية"."