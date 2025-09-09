عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف

Advertisement

أشار وزير خارجية ، الى ان: وداعمو أدركوا أن لا حل عسكريا بالملف .وقال : الدبلوماسية هي الحل الوحيد بالملف الإيراني مع الحفاظ على المصالح المشتركة. (الحدث)