عربي-دولي

عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:09
أشار وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الى ان: واشنطن وداعمو إسرائيل أدركوا أن لا حل عسكريا بالملف الإيراني.
وقال عراقجي: الدبلوماسية هي الحل الوحيد بالملف الإيراني مع الحفاظ على المصالح المشتركة. (الحدث)
