عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
Lebanon 24
09-09-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار وزير خارجية
إيران
عباس عراقجي
، الى ان:
واشنطن
وداعمو
إسرائيل
أدركوا أن لا حل عسكريا بالملف
الإيراني
.
وقال
عراقجي
: الدبلوماسية هي الحل الوحيد بالملف الإيراني مع الحفاظ على المصالح المشتركة. (الحدث)
