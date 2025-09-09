حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل.. هذا ما كشفته مصادر

Advertisement

ذكرت "العربية" و"الحدث" نقلا عن مصدر مطلع أن حركة تدرس الردّ على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتِها في الداخل.ولفت المصدر إلى أنه من الصعب أن تُسلِّم حماس الأحياء والأموات كما ينص المقترح خلال 48 ساعة، مضيفا أن البحث عن رفات وجثث المحتجزين الأموات يحتاج إلى وقت طويل في ظل التجريف والتدمير الكبير في .كما أشار المصدر إلى أن حماس تخشى من المماطلة في تنفيذ الاتفاق، كما حدث سابقًا عند تسليم المحتجز الأميركي عيدان ألكسندر.وأكد المصدر أن حماس معنية بإنهاء الحرب ومنع السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة.وشدد على أن حماس مستعدة لإبداء مرونة كما وافقت سابقا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.وقال المصدر إن حماس تتطلع إلى تنفيذ مقترح ستيف ويتكوف الجزئي، وصولا إلى اتفاق شامل تُسلِّم بموجبه كافة المحتجزين لديها.وكان مصدر مطلع أفاد بأن رئيس الوزراء ، بن آل ثاني، حث قادة حركة حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك خلال محادثات في ، أمس الاثنين.(العربية)