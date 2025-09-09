30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل.. هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
09-09-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" و"الحدث" نقلا عن مصدر مطلع أن حركة
حماس
تدرس الردّ على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتِها في الداخل.
Advertisement
ولفت المصدر إلى أنه من الصعب أن تُسلِّم حماس الأحياء والأموات كما ينص المقترح خلال 48 ساعة، مضيفا أن البحث عن رفات وجثث المحتجزين الأموات يحتاج إلى وقت طويل في ظل التجريف والتدمير الكبير في
قطاع غزة
.
كما أشار المصدر إلى أن حماس تخشى من المماطلة
الإسرائيلية
في تنفيذ الاتفاق، كما حدث سابقًا عند تسليم المحتجز الأميركي عيدان ألكسندر.
وأكد المصدر أن حماس معنية بإنهاء الحرب ومنع السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشدد على أن حماس مستعدة لإبداء مرونة كما وافقت سابقا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وقال المصدر إن حماس تتطلع إلى تنفيذ مقترح ستيف ويتكوف الجزئي، وصولا إلى اتفاق شامل تُسلِّم بموجبه كافة المحتجزين لديها.
وكان مصدر مطلع أفاد بأن رئيس الوزراء
وزير الخارجية
القطري
،
الشيخ محمد
بن
عبد الرحمن
آل ثاني، حث قادة حركة حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك خلال محادثات في
الدوحة
، أمس الاثنين.(العربية)
مواضيع ذات صلة
مصدر: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتها بالداخل
Lebanon 24
مصدر: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتها بالداخل
09/09/2025 12:17:17
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مطلع: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل
Lebanon 24
مصدر مطلع: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل
09/09/2025 12:17:17
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على مقترح وقف النار خلال ساعات
Lebanon 24
العربية: الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على مقترح وقف النار خلال ساعات
09/09/2025 12:17:17
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: حماس تسلمت مقترحا لوقف النار من مصر وقطر بحضور الفصائل
Lebanon 24
الحدث: حماس تسلمت مقترحا لوقف النار من مصر وقطر بحضور الفصائل
09/09/2025 12:17:17
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
الإسرائيلية
عبد الرحمن
الشيخ محمد
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
محمد بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة
Lebanon 24
رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة
05:07 | 2025-09-09
09/09/2025 05:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا في حمص
Lebanon 24
هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا في حمص
04:11 | 2025-09-09
09/09/2025 04:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بركة حمراء في الخرطوم تثير الذعر.. والأمم المتحدة تتحقق
Lebanon 24
بركة حمراء في الخرطوم تثير الذعر.. والأمم المتحدة تتحقق
04:00 | 2025-09-09
09/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة إسرائيلية لقطع الغاز عن مصر.. جدل في تل أبيب حول أداة ضغط استراتيجية
Lebanon 24
دعوة إسرائيلية لقطع الغاز عن مصر.. جدل في تل أبيب حول أداة ضغط استراتيجية
03:53 | 2025-09-09
09/09/2025 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمال النرويج ينتصرون.. وصعود لليمين الشعبوي يهدد المشهد السياسي
Lebanon 24
عمال النرويج ينتصرون.. وصعود لليمين الشعبوي يهدد المشهد السياسي
03:37 | 2025-09-09
09/09/2025 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:07 | 2025-09-09
رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة
04:11 | 2025-09-09
هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا في حمص
04:00 | 2025-09-09
بركة حمراء في الخرطوم تثير الذعر.. والأمم المتحدة تتحقق
03:53 | 2025-09-09
دعوة إسرائيلية لقطع الغاز عن مصر.. جدل في تل أبيب حول أداة ضغط استراتيجية
03:37 | 2025-09-09
عمال النرويج ينتصرون.. وصعود لليمين الشعبوي يهدد المشهد السياسي
03:30 | 2025-09-09
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 12:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24