Advertisement

عربي-دولي

حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل.. هذا ما كشفته مصادر

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1414527-638930112333172291.jpg
Doc-P-1414527-638930112333172291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" و"الحدث" نقلا عن مصدر مطلع أن حركة حماس تدرس الردّ على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتِها في الداخل.
Advertisement

ولفت المصدر إلى أنه من الصعب أن تُسلِّم حماس الأحياء والأموات كما ينص المقترح خلال 48 ساعة، مضيفا أن البحث عن رفات وجثث المحتجزين الأموات يحتاج إلى وقت طويل في ظل التجريف والتدمير الكبير في قطاع غزة.

كما أشار المصدر إلى أن حماس تخشى من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاق، كما حدث سابقًا عند تسليم المحتجز الأميركي عيدان ألكسندر.

وأكد المصدر أن حماس معنية بإنهاء الحرب ومنع السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد على أن حماس مستعدة لإبداء مرونة كما وافقت سابقا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقال المصدر إن حماس تتطلع إلى تنفيذ مقترح ستيف ويتكوف الجزئي، وصولا إلى اتفاق شامل تُسلِّم بموجبه كافة المحتجزين لديها.

وكان مصدر مطلع أفاد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث قادة حركة حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك خلال محادثات في الدوحة، أمس الاثنين.(العربية)

مواضيع ذات صلة
مصدر: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل وقياداتها بالداخل
lebanon 24
09/09/2025 12:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع: حماس تدرس الرد على المقترح الأميركي بالتشاور مع الفصائل
lebanon 24
09/09/2025 12:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على مقترح وقف النار خلال ساعات
lebanon 24
09/09/2025 12:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: حماس تسلمت مقترحا لوقف النار من مصر وقطر بحضور الفصائل
lebanon 24
09/09/2025 12:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

عبد الرحمن

الشيخ محمد

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2025-09-09
04:11 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
03:53 | 2025-09-09
03:37 | 2025-09-09
03:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24