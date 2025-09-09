هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا في حمص

Advertisement

كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية" و"الحدث" بأن "الغارة مساء أمس الإثنين استهدفت مستودعات صواريخ ومعدات دفاع جوي تركية الصنع في بعد نقلها إلى المنطقة المستهدفة في الفترة الأخيرة".وقال المصدر إن " تحاول التحرش بنا، وجرنا إلى مواجهة عسكرية لا نخشاها، لكننا لا نريدها".وكشف المصدر أن " تتحاور مع القيادة حول الترتيبات الأمنية، لكنها لن تتردد في استخدام القوة عند الحاجة".وأضاف المصدر أنّ "الوضع الداخلي السوري هشّ"، وأنّ "إسرائيل تصرّ على نزع السلاح من الجنوب السوري"، مشددا على أن " ستضرب أي تهديد لأمنها مهما كان مصدره أو مكانه".وذكر إعلام سوري ليل الاثنين أن إسرائيل قصفت أهدافا في محيط وحمص، منها مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة السورية، ومدرسة دفاع جوي في حمص.وأصدرت بيانا أدانت فيه الاستهداف الإسرائيلي لعدة مواقع في حمص واللاذقية باعتبارها "خرقا للسيادة السورية".(العربية)