أوّل تعليق إسرائيليّ على إنفجارات الدوحة... ماذا قال مسؤول كبير؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:05
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الانفجار في الدوحة هو عملية اغتيال استهدفت قياديين في حركة حماس". 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض. 
 
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة". 
 
 
