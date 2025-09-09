أوّل تعليق إسرائيليّ على إنفجارات الدوحة... ماذا قال مسؤول كبير؟

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الانفجار في هو عملية اغتيال استهدفت قياديين في حركة ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة".