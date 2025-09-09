شاهدوا بالصورة المبنى الذي استهدفته إسرائيل في الدوحة

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، من حيّ كتارا في العاصمة القطريّة ، للمبنى الذي استهدفته .

وأعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ والشاباك هاجما من خلال سلاح الجوّ، قيادة حركة " ".

وقال مسؤول إسرائيلي: "هاجمنا قيادة "حماس" في قطر بمن فيهم وزاهر جبارين".