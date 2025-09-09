Advertisement

عربي-دولي

شاهدوا بالصورة المبنى الذي استهدفته إسرائيل في الدوحة

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1414661-638930314527105508.jpg
Doc-P-1414661-638930314527105508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، من حيّ كتارا في العاصمة القطريّة الدوحة، للمبنى الذي استهدفته إسرائيل.
Advertisement
 
 
وأعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ والشاباك هاجما من خلال سلاح الجوّ، قيادة حركة "حماس".
 
 
وقال مسؤول إسرائيلي: "هاجمنا قيادة "حماس" في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين".
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السورية: نعرب عن إدانتنا الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة
lebanon 24
09/09/2025 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: ندين ونشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الدوحة ما يعد توسيعا لرقعة الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
09/09/2025 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة استهدفت الجنوب تسقط وتتحطّم.. شاهدوا الصورة
lebanon 24
09/09/2025 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حماس نشرت في المبنى الذي قصفناه وسائل لجمع المعلومات ونقاط مراقبة لمتابعة تحركات جنودنا
lebanon 24
09/09/2025 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24

زاهر جبارين

خليل الحية

الإسرائيلي

خليل الحي

إسرائيل

الشاباك

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
11:38 | 2025-09-09
11:19 | 2025-09-09
11:03 | 2025-09-09
10:37 | 2025-09-09
10:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24