عربي-دولي

إسرائيل تُعلن عن إسم عمليّتها... وهؤلاء المُستهدفون في "غارات الدوحة"؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:48
أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ عمليّة الإغتيال التي نفذها في العاصمة القطريّة الدوحة، أُطلِقَ عليها إسم "قمة النار".
وأفادت تقارير إسرائيلية أنّ "رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، هو المُستهدف في الهجوم الإسرائيلي.


ونقلت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين".
 
 
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "العربية" عن "اغتيال خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل و نزار عوض الله".
 
 
في المقابل، أشار مصدر قيادي في "حماس" لـ"الجزيرة" إلى "نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية".
خليل الحية

الإسرائيلي

خالد مشعل

قطاع غزة

إسرائيل

الجزيرة

القطري

الدوحة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24