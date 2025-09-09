إسرائيل تُعلن عن إسم عمليّتها... وهؤلاء المُستهدفون في "غارات الدوحة"؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ عمليّة الإغتيال التي نفذها في العاصمة القطريّة ، أُطلِقَ عليها إسم "قمة النار".

Advertisement

وأفادت تقارير إسرائيلية أنّ "رئيس حركة " " في ، ، هو المُستهدف في الهجوم .





ونقلت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر "العربية" عن "اغتيال خليل الحية وزاهر جبارين وخالد و عوض الله".

في المقابل، أشار مصدر قيادي في "حماس" لـ" " إلى "نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية".