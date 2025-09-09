صحيفة إسرائيليّة تتّهم دولة عربيّة: لا تعترض المسيّرات والصواريخ التي تستهدفنا

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " " ، اتّهمت مصر بالسماح لطائرات مسيّرة يمنية بالمرور عبر أجوائها من دون اعتراضها.وأفاد تقرير الصحيفة، عن "إعتراض سلاح الجوّ ، في الأسبوع الماضي، خمس طائرات مسيرة وصاروخين أرض-أرض أُطلقت من اليمن، وأنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم رصد عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أُطلقت من اليمن وعبرت الأجواء ، وتم اعتراضها فقط داخل العمق الإسرائيلي أو قرب حدوده".وأكدت الصحيفة أنّ "المسارات التي تسلكها هذه الطائرات تمر عبر شبه ، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول سبب عدم تدخل الدفاع الجوي المصري، خصوصًا أن هذه الطائرات تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد تمرّ قرب مواقع مدنية أو حيوية في مصر". (روسيا اليوم)