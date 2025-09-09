Advertisement

عربي-دولي

صحيفة إسرائيليّة تتّهم دولة عربيّة: لا تعترض المسيّرات والصواريخ التي تستهدفنا

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1414725-638930382646603654.jpg
Doc-P-1414725-638930382646603654.jpg photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اتّهمت مصر بالسماح لطائرات مسيّرة يمنية بالمرور عبر أجوائها من دون اعتراضها.
وأفاد تقرير الصحيفة، عن "إعتراض سلاح الجوّ الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، خمس طائرات مسيرة وصاروخين أرض-أرض أُطلقت من اليمن، وأنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم رصد عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أُطلقت من اليمن وعبرت الأجواء المصرية، وتم اعتراضها فقط داخل العمق الإسرائيلي أو قرب حدوده".

وأكدت الصحيفة أنّ "المسارات التي تسلكها هذه الطائرات تمر عبر شبه جزيرة سيناء، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول سبب عدم تدخل الدفاع الجوي المصري، خصوصًا أن هذه الطائرات تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد تمرّ قرب مواقع مدنية أو حيوية في مصر". (روسيا اليوم)
 
 
