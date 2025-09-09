الطائرات الإسرائيلية اخترقت أجواء 4 دول.. تفاصيل جديدة عن الهجوم على قطر

Advertisement

كشفت القناة 14 العبرية، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي استهدفت قادة حركة اليوم الثلاثاء في الدوحة، والتي أطلق عليها اسم "قمة النار".وأوضحت القناة أن سلاح الجو اخترق أجواء وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة ، حيث نفذت عشر طائرات حربية ، مطلقة عشرة صواريخ على مقر اجتماع وفد حماس.وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في الدوحة.وفي السياق نفسه، كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أشارت إلى أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أنه استهدف "قيادة حماس في الدوحة" عبر هجوم جوي "دقيق وموجّه".