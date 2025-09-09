Advertisement

عربي-دولي

الطائرات الإسرائيلية اخترقت أجواء 4 دول.. تفاصيل جديدة عن الهجوم على قطر

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:56
كشفت القناة 14 العبرية، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس اليوم الثلاثاء في الدوحة، والتي أطلق عليها اسم "قمة النار".
وأوضحت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي اخترق أجواء الأردن وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة القطرية، حيث نفذت عشر طائرات حربية الغارات، مطلقة عشرة صواريخ على مقر اجتماع وفد حماس.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في الدوحة.

وفي السياق نفسه، كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أشارت إلى أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أنه استهدف "قيادة حماس في الدوحة" عبر هجوم جوي "دقيق وموجّه".
 
 
