Advertisement

عربي-دولي

في آخر تصريح... هذا ما أعلنه نتنياهو بعد "هجوم الدوحة"!

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1414792-638930441490201064.png
Doc-P-1414792-638930441490201064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة عقب استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
Advertisement

وكشف نتنياهو أنّه أمر بتنفيذ عملية تصفية قادة حماس بعد هجوم القدس.

واعتبر أنّه كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس، فأعطى مع وزير الدفاع التعليمات لتنفيذها، مشيرًا إلى أنّ "سلاح الجو نفّذ عملية تصفية قادة حماس في الدوحة بشكل جيد".
وشدّد نتنياهو على أنّ "لا حصانة لحماس وقادتها ويجب أن يعرفوا ذلك"، معتبرًا أنّه "في ذروة حسم المعركة مع حماس".
 
وأشار إلى أنّ "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا بشروط إسرائيل"، مضيفًا: "أزلنا من فوق رؤوسنا تهديد إيران الوجودي لنا".

وقال نتنياهو: "قادة حماس في قطر احتفلوا بهجوم 7 تشرين الأول، وهاجمناهم في المكان نفسه".

ورأى أنّ "قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل تصرّفت بشكل مستقل تمامًا وهي تتحمّل المسؤولية".
 
وتوجّه نتنياهو إلى سكان غزة قائلاً: "قادة حماس لا يكترثون بكم".
 

 

 

 


 

 
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. هذا ما قاله وزير الداخلية اليوم
lebanon 24
10/09/2025 02:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ضربة قادة حماس في الدوحة جاءت بعد تبني الحركة لهجوم راموت
lebanon 24
10/09/2025 02:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كم طائرة إسرائيليّة شاركت في "هجوم الدوحة"؟
lebanon 24
10/09/2025 02:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
lebanon 24
10/09/2025 02:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الدفاع

الإسرائيلي

إسرائيل

القطري

القدس

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-09-09
16:41 | 2025-09-09
16:38 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24