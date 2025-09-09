في آخر تصريح... هذا ما أعلنه نتنياهو بعد "هجوم الدوحة"!

وكشف نتنياهو أنّه أمر بتنفيذ عملية تصفية قادة حماس بعد هجوم .واعتبر أنّه كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس، فأعطى مع التعليمات لتنفيذها، مشيرًا إلى أنّ "سلاح الجو نفّذ عملية تصفية قادة حماس في الدوحة بشكل جيد".

وشدّد نتنياهو على أنّ "لا حصانة لحماس وقادتها ويجب أن يعرفوا ذلك"، معتبرًا أنّه "في ذروة حسم المعركة مع حماس".وأشار إلى أنّ "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا بشروط "، مضيفًا: "أزلنا من فوق رؤوسنا تهديد الوجودي لنا".وقال نتنياهو: "قادة حماس في قطر احتفلوا بهجوم 7 تشرين الأول، وهاجمناهم في المكان نفسه".ورأى أنّ "قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل تصرّفت بشكل مستقل تمامًا وهي تتحمّل المسؤولية".وتوجّه نتنياهو إلى سكان غزة قائلاً: "قادة حماس لا يكترثون بكم".