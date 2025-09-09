Advertisement

عربي-دولي

ترامب: تسوية النزاع في أوكرانيا معقدة بسبب العداء بين بوتين وزيلينسكي

09-09-2025 | 14:38
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسوية النزاع في أوكرانيا معقدة بسبب "العداء المتبادل" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني السابق فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABC، يوم الثلاثاء: "قلت إن هذا النزاع يجب أن يكون أسهل من الكل لأن لدي علاقة جيدة مع فلاديمير بوتين".


وتابع: "لكن الوضع معقد لأن هناك كراهية كبيرة بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، كبيرة جدا".


واتهم ترامب روسيا بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا، قائلا: "يبدو أنه كلما فكرت أننا قريبون (من الحل)، كان (بوتين) يلقي قنبلة أخرى، وهذا أمر مرفوض تماما".


ومع ذلك أعرب ترامب عن ثقته بقدرته على تحقيق تسوية النزاع. وقال: "إننا سننهيه".
