اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة

ووقع الاتفاق وزير الخارجية عباس عراقجي والمدير العام للوكالة رافائيل غروسي في مقر بالعاصمة القاهرة.وأكد الوزير المصري في مشترك بعد مشاورات ثلاثية في القاهرة الثلاثاء، أن القاهرة استضافت الاجتماع الإقليمي المهم بين الطرفين ووقعا اتفاق استئناف التعاون بين الجانبين والذ يمثل إطارا جديدا للتعاون وتعزيز الثقة المتبادلة.وأشار إلى التوصل إلى الاتفاق الهام بعد مشاورات بين إيران والوكالة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا تقدير القاهرة الإرادة المشتركة والجادة والجهود المضنية التي قام بها الجانب الإيراني والوكالة الدولية للتوصل إلى هذا ااتفاق.وأعرب عن تمنياته أن يكون الاتفاق نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العلاقة بين الجانبين تتسم بالشفافية في التعامل مع الفنية ومعالجة الشواغل الأمنية بما يسهم في نزع فتيل التوتر وإعطاء الدبلوماسية المساحة التي تحتاجها، انطلاقا من القناعة المصرية بأهمية عدمن انتشار الأسلحة النووية وأنه لا لول عسكرية للأزمات.