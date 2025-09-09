27
عربي-دولي
الأردن ينفي.. إسرائيل لم تستخدم أجواءنا لتنفيذ عملياتها
Lebanon 24
09-09-2025
|
15:22
نفى مصدر عسكري
أردني
، مساء الثلاثاء، مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر أجواء
المملكة
.
ونقلت
وكالة الأنباء الأردنية
عن المصدر، الذي لم تسمه، أن "ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء
الأردنية
لضرب أهداف داخل
دولة قطر
الشقيقة هو إدعاء باطل وافتراء كاذب".
وشدد المصدر على "ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشاعائت المضللة"، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
