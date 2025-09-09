الأردن ينفي.. إسرائيل لم تستخدم أجواءنا لتنفيذ عملياتها

Advertisement

نفى مصدر عسكري ، مساء الثلاثاء، مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر أجواء .ونقلت عن المصدر، الذي لم تسمه، أن "ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء لضرب أهداف داخل الشقيقة هو إدعاء باطل وافتراء كاذب".وشدد المصدر على "ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشاعائت المضللة"، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.