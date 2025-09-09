Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي.. قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
09-09-2025 | 15:34
قالت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن قطر تدين الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي الجبان، مؤكدة أن الدوحة لن تتساهل مع السلوك العدواني لتل أبيب.
وشددت المندوبة على أن الهجوم يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر، موضحة أن الحادث يستدعي الانتباه الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت المندوبة أن السلطات القطرية تجري تحقيقات على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.
