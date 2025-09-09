بعد الهجوم الإسرائيلي.. قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن

Advertisement

قالت ، مندوبة قطر الدائمة لدى ، في رسالة إلى ، إن قطر تدين الاعتداء الإجرامي الجبان، مؤكدة أن لن تتساهل مع السلوك العدواني لتل أبيب.وشددت المندوبة على أن الهجوم يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر، موضحة أن الحادث يستدعي الانتباه الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.وأفادت المندوبة أن السلطات تجري تحقيقات على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.