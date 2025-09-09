غوتيريش: تضخّم الإنفاق العسكري يقوّض الصحة والتعليم وفرص العمل

Advertisement

وأكد أن زيادة الإنفاق العسكري بهذا الشكل لا تعني بالضرورة تحقيق السلام.وصرح بأن الأدلة واضحة على أن الإنفاق العسكري الضخم كثيرا ما يقوض السلام من خلال تغذية سباقات التسلح، وتعميق انعدام الثقة، وتحويل الموارد بعيدا عن الأسس الحقيقية للاستقرار.ومع وصول الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار بعد عقد من التوسع في التسلح، درست تأثير ذلك على أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.ومن المقرر أن يناقش التقرير الناتج بعنوان "الأمن الذي نحتاجه: إعادة موازنة الإنفاق العسكري من أجل مستقبل مستدام وسلمي"، خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الذي يبدأ في 22 أيلول.