عقب الغارات الإسرائيلية على الدوحة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

Advertisement

بعد التطورات الأخيرة التي حصلت أمس الثلاثاء، يعقد الدولي اليوم الأربعاء جلسة طارئة للبحث في التي شنّتها على الدوحة واستهدفت اجتماعا لقادة حركة .وقالت مصادر ديبلوماسية إن الجلسة ستعقد في الساعة 19 بتوقيت غرينيتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.وحاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر ، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في في هجوم وصفه بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.ودافعت إسرائيل عن الهجوم قائلة إنه "مبرر تماما"، لكن قطر قالت إنه "كان عملية غادرة مئة بالمائة" ويمثل "إرهاب دولة".وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الغارة تهدد بتقويض جهود السلام التي تقوم فيها الدوحة بدور الوسيط بين حماس وإسرائيل.ووقعت الغارة بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص عند محطة للحافلات على مشارف القدس الإثنين.واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهجوم "مبررا تماما" وجاء بعد هجوم القدس وفقدان أربعة جنود إسرائيليين في غزة.وأضاف في كلمة بثها التلفزيون "ولت أيام الحصانة التي كان يتمتع بها قادة الإرهاب بأي شكل من الأشكال... لن أسمح بوجود مثل هذا النوع من الحصانة".وعلّق الرئيس الأميركي على الهجوم الإسرائيلي في قطر، أمس الثلاثاء، قائلا إنه قرار اتخذه نتنياهو.وأفاد من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".ووفق ترامب: "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".وتابع قائلا: "وجهت ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".(سكاي نيوز)