Advertisement

عربي-دولي

عقب الغارات الإسرائيلية على الدوحة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1414927-638930825816236673.png
Doc-P-1414927-638930825816236673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد التطورات الأخيرة التي حصلت أمس الثلاثاء، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس
Advertisement

وقالت مصادر ديبلوماسية إن الجلسة ستعقد في الساعة 19 بتوقيت غرينيتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وحاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر ، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط في هجوم وصفه البيت الأبيض بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ودافعت إسرائيل عن الهجوم قائلة إنه "مبرر تماما"، لكن قطر قالت إنه "كان عملية غادرة مئة بالمائة" ويمثل "إرهاب دولة".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الغارة تهدد بتقويض جهود السلام التي تقوم فيها الدوحة بدور الوسيط بين حماس وإسرائيل.

ووقعت الغارة بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص عند محطة للحافلات على مشارف القدس الإثنين.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم "مبررا تماما" وجاء بعد هجوم القدس وفقدان أربعة جنود إسرائيليين في غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون "ولت أيام الحصانة التي كان يتمتع بها قادة الإرهاب بأي شكل من الأشكال... لن أسمح بوجود مثل هذا النوع من الحصانة".

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجوم الإسرائيلي في قطر، أمس الثلاثاء، قائلا إنه قرار اتخذه نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".

ووفق ترامب: "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع قائلا: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا طارئا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا
lebanon 24
10/09/2025 10:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبحث وضع الأسرى في غزة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن غداً الثلاثاء
lebanon 24
10/09/2025 10:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التاريخ... جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
lebanon 24
10/09/2025 10:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع طارئ لمجلس الأمن مساء الخميس بطلب من سوريا
lebanon 24
10/09/2025 10:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-09-10
01:31 | 2025-09-10
01:22 | 2025-09-10
01:13 | 2025-09-10
01:03 | 2025-09-10
23:48 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24