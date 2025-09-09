كانت مختطفة منذ عامين لدى كتائب "حزب الله"... إطلاق سراح باجثة إسرائيليةـ روسية في العراق!

تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف، نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة الى سمعة العراق والعراقيين.
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) September 9, 2025
