عربي-دولي

كانت مختطفة منذ عامين لدى كتائب "حزب الله"... إطلاق سراح باجثة إسرائيليةـ روسية في العراق!

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:33
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية ـ الروسية إليزابيث تسوركوف، التي كانت مختطفة في العراق منذ عامين.


وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال": "أبلغكم أن إليزابيث تسوركوف، الباحثة في جامعة برينستون، قد أُطلق سراحها مؤخراً من قِبل كتائب حزب الله"، مضيفاً: "تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأميركية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة". ولفت إلى أن شقيقة تسوركوف (مواطنة أميركية).


من جانبه، قال رئيس وزراء العراق إنه "تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية، وعلى مدى شهور طويلة، نعلن تحرير المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف".


وأكد في منشور على منصة "إكس" أنه "لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة إلى سمعة العراق والعراقيين".

وكانت تسوركوف قد اختُطفت في آذار 2023 بمنطقة الكرادة، أحد أحياء بغداد التجارية، التي تضم مقرات أحزاب شيعية متنفذة، وفصائل موالية لإيران، ومكاتب تابعة للأمن العراقي.

وتسوركوف، باحثة من جامعة برينستون، دخلت البلاد بشكل قانوني في مهمة أكاديمية، وفقاً لمسؤولين في الحكومة العراقية.
الإسرائيلية

الإسرائيلي

العراقيين

حزب الله

العراقية

إسرائيل

العراقي

