بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات

أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة ، فجر الأربعاء، أن استخدمت أسلحتها لإسقاط طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي، في أعقاب تكرار الانتهاكات خلال هجوم روسي على .

وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" "خلال هجوم اليوم الذي شنته على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".





وأضاف البيان: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وحسبما ذكرت " " نقلا عن القوات المسلحة البولندية، فإن "أجساما روسية تم إسقاطها"، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف " " بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.

وحذرت في وقت سابق فجر الأربعاء من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.





ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.





وأعلنت الاتحادية الأميركية أن بولندا أغلقت 4 مطارات من بينها مطار شوبان في وارسو الأربعاء، بعد أن شنت هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.





وأشارت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إلى أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.