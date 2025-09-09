26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات
Lebanon 24
09-09-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة
البولندية
، فجر الأربعاء، أن
بولندا
استخدمت أسلحتها لإسقاط طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي، في أعقاب تكرار الانتهاكات خلال هجوم روسي على
أوكرانيا
.
Advertisement
وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" "خلال هجوم اليوم الذي شنته
روسيا الاتحادية
على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".
وأضاف البيان: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".
وحسبما ذكرت "
بي بي سي
" نقلا عن القوات المسلحة البولندية، فإن "أجساما روسية تم إسقاطها"، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف "
الناتو
" بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.
وحذرت
القوات الجوية
الأوكرانية
في وقت سابق فجر الأربعاء من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.
ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.
وأعلنت
إدارة الطيران
الاتحادية الأميركية أن بولندا أغلقت 4 مطارات من بينها مطار شوبان
الرئيسي
في وارسو الأربعاء، بعد أن شنت
روسيا
هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.
وأشارت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إلى أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي البلاد ومياه البحر الأسود
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي البلاد ومياه البحر الأسود
10/09/2025 10:00:16
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 44 مسيّرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 44 مسيّرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
10/09/2025 10:00:16
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 33 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 33 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
10/09/2025 10:00:16
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط صاروخ باليستي و198 مسيرة روسية من بين 400 هاجمت أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط صاروخ باليستي و198 مسيرة روسية من بين 400 هاجمت أراضينا الليلة الماضية
10/09/2025 10:00:16
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا الاتحادية
إدارة الطيران
القوات الجوية
الأوكرانية
البولندية
بي بي سي
أوكرانيا
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:31 | 2025-09-10
10/09/2025 01:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:22 | 2025-09-10
10/09/2025 01:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:13 | 2025-09-10
10/09/2025 01:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
01:03 | 2025-09-10
10/09/2025 01:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا
Lebanon 24
صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا
23:35 | 2025-09-09
09/09/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:31 | 2025-09-10
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:22 | 2025-09-10
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:13 | 2025-09-10
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:03 | 2025-09-10
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
23:35 | 2025-09-09
صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا
23:33 | 2025-09-09
كانت مختطفة منذ عامين لدى كتائب "حزب الله"... إطلاق سراح باجثة إسرائيليةـ روسية في العراق!
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 10:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24