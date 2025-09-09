Advertisement

عربي-دولي

بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1414938-638930844995921155.webp
Doc-P-1414938-638930844995921155.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، فجر الأربعاء، أن بولندا استخدمت أسلحتها لإسقاط طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي، في أعقاب تكرار الانتهاكات خلال هجوم روسي على أوكرانيا.
Advertisement


وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".


وأضاف البيان: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".
وحسبما ذكرت "بي بي سي" نقلا عن القوات المسلحة البولندية، فإن "أجساما روسية تم إسقاطها"، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف "الناتو" بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.
وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق فجر الأربعاء من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.


ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.


وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن بولندا أغلقت 4 مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو الأربعاء، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.


وأشارت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إلى أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي البلاد ومياه البحر الأسود
lebanon 24
10/09/2025 10:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 44 مسيّرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
lebanon 24
10/09/2025 10:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 33 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا الليلة الماضية
lebanon 24
10/09/2025 10:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط صاروخ باليستي و198 مسيرة روسية من بين 400 هاجمت أراضينا الليلة الماضية
lebanon 24
10/09/2025 10:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا الاتحادية

إدارة الطيران

القوات الجوية

الأوكرانية

البولندية

بي بي سي

أوكرانيا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:31 | 2025-09-10
01:22 | 2025-09-10
01:13 | 2025-09-10
01:03 | 2025-09-10
23:35 | 2025-09-09
23:33 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24